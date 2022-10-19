В ОП відповіли на введення Путіним "воєнного стану" в захоплених областях України

Рішення Володимира Путіна є нічим іншим, як псевдолегалізацією мародерства, підкреслив Михайло Подоляк.
Введення Росією "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Рішення Володимира Путіна є нічим іншим, як псевдолегалізацією мародерства, проте це ніяк не вплине на подальше звільнення наших земель, написав він у Twitter.
Радник глави ОП також не виключив, що окупанти можуть готуватися до нового відступу з окупованих територій, які називають "перегрупуванням".
"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку Росії слід розглядати тільки як псевдолегалізацію мародерства і розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення і деокупацію своїх територій", - заявив Подоляк.
Путін ввів "воєнний стан"
Нагадаємо, раніше Путін оголосив про введення воєнного стану на окупованих територіях України.
Відповідно до виданого Указу, його введуть з півночі 20 жовтня в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.
При цьому ряду силових структур РФ російський диктатор доручив у триденний термін "представити пропозиції щодо заходів, що застосовуються на територіях, на яких введено воєнний стан".
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