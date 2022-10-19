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В ОП відповіли на введення Путіним "воєнного стану" в захоплених областях України

19 жовтня 2022, 16:34

Рішення Володимира Путіна є нічим іншим, як псевдолегалізацією мародерства, підкреслив Михайло Подоляк.

Подоляк, Путін
Михайло Подоляк прокоментував рішення Володимира Путіна / УНІАН

Введення Росією "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Рішення Володимира Путіна є нічим іншим, як псевдолегалізацією мародерства, проте це ніяк не вплине на подальше звільнення наших земель, написав він у Twitter.

Радник глави ОП також не виключив, що окупанти можуть готуватися до нового відступу з окупованих територій, які називають "перегрупуванням".

"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку Росії слід розглядати тільки як псевдолегалізацію мародерства і розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення і деокупацію своїх територій", - заявив Подоляк.

подоляк

Путін ввів "воєнний стан"

Нагадаємо, раніше Путін оголосив про введення воєнного стану на окупованих територіях України.

Відповідно до виданого Указу, його введуть з півночі 20 жовтня в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

При цьому ряду силових структур РФ російський диктатор доручив у триденний термін "представити пропозиції щодо заходів, що застосовуються на територіях, на яких введено воєнний стан".

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військове положение Володимир Путін Михайло Подоляк війна Росії та України
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