"Феєрверк з другої армії світу": українські військові "підсмажили" техніку з окупантами

Війна в Україні / ОДЧ Карпатська Січ

Українські військові продовжують боротьбу з російською агресією. Воїни добровольчого батальйону ОДЧ Карпатська Січ показали результати нового удару по ворогу.

Вони знищили ворога разом з їх технікою в небі і на землі і показали фото.

"Гарного дня, бандерівці! Результати вчорашньої роботи", - підписали кадри військові.

Де саме були знищені окупанти не повідомляється.

49-й окремий піхотний батальйон Сухопутних військ Збройних сил України Карпатська Січ - український добровольчий підрозділ, який вступив до лав Збройних сил України у 2022 році.

Війна в Україні

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив: звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та ж тактика, що і при деокупації Київської області.

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