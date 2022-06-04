В Ізюмі була знищена майже вся 35-та армія РФ - ISW

Окупанти покладалися на месенджери через дефіцит зашифрованих телефонів.
У місті Ізюм Харківської області була знищена майже вся 35-та загальновійськова армія РФ через некомпетентність командування.
Командири не врахували бойових викликів, важка артилерія невчасно ремонтувалася, і підрозділи не були забезпечені необхідним обладнанням, повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на дані російського мікроблогера.
За його інформацією, російським силам також не вистачало ефективного спілкування з командними центрами, і окупанти покладалися на месенджери через дефіцит зашифрованих телефонів.
Раніше повідомлялося, що захисники України 2 червня дали відсіч ворогові на запорізькому напрямку, знищивши 28 окупантів. Ще 41 російський загарбник тепер "300-й".
Також ми розповідали, що бійці Збройних сил України в ході боїв за Старий Салтів Харківської області ударом з ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав" розтрощили новий російський танк Т-90М прорив. Розбили бойову машину військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони.
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