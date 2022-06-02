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Понад 200 убитих і знищена вся техніка: ЗСУ потужно вдарили по окупантом під Херсоном

2 червня 2022, 22:08

ЗСУ знищили "в нуль російську БТГ під Херсоном.

війна в Україні
Війна в Україні / t.me/pavlokyrylenko_donoda, УНІАН

Збройні Сили України під Херсоном знищили російську мотострілецьку батальйонно-тактичну групу.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE, втрати противника склали близько 200 убитих.

"Почалася фаза, коли війська форсували, вичерпали можливості по наступу і встали в оборону. І пішов противник вибивати, бо завдання - ліквідувати плацдарм. Так от при спробі противника вибивати наші війська, які, безумовно, теж зазнали втрат, там розгромили сьогодні батальйонно-тактичну групу російських мотострілків. У нуль практично", - зазначив Арестович.

За його словами, російські втрати тут склали не менше 200 убитих і десятки одиниць знищеної техніки.

Дивіться онлайн новини Херсон

Ситуація в Херсоні

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив: звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та ж тактика, що і при деокупації Київської області.

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війна в Україні ЗСУ Херсонська область Олексій Арестович війна Росії та України
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