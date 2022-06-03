УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

28 окупантів відправили у пекло: ЗСУ знищили на Запоріжжі 3 танки і 7 ББМ, взяли трофеї

3 червня 2022, 12:14

Українські воїни знищили склад боєприпасів та два спостережних пункти противника.

ЗСУ знищили на Запоріжжі 3 танки і 7 ББМ, взяли трофеї/ Фото ілюстративне: УНІАН, Facebook ООС

Захисники України за минулу добу, 2 червня, дали відсіч ворогу на Запорізькому напрямку, знищивши 28 окупантів. Ще 41 російський загарбник тепер "300-й".

Про це повідомляє у Telegram Запорізька обласна військова адміністрація. Зазначається, що захисники України не лише розгромили значну частину російської техніки, а й взяли трофеї.

Українським воїнам вдалося знищити:

  • 3 танки,
  • 7 бойових броньованих машин (ББМ),
  • 7 одиниць автомобільної техніки,
  • 2 міномети.

Крім цього, українські бійці також знищили ворожий склад боєприпасів і два спостережних пункти, а одну бойову броньовану машину захопили як трофей.

Росіяни намагалися зупинити просування підрозділів українських сил в районі Новодарівки і Нескучного, проте це їм не вдалося, і окупанти були змушені відступити.

Також російські загарбники обстрілювали українські війська вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння. Вони здійснювали обстріли в районі населених пунктів Ольгівське, Полтавка, Новоандріївка, Времівка, Малі Щербаки, Преображенка, Новоданилівка, Покровське, Новодарівка, Успенівка, Залізничне, Оріхів, Кам’янське, Гуляйпільське, Новопілля і Новосілка.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках – Слов’янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки і Полтавки.

Нагадаємо, РФ за 100 днів широкомасштабного вторгнення в Україну не досягла жодної стратегічної цілі, які вона перед собою ставила. Якщо вона не полишатиме спроб добитися якихось успіхів у війні надалі, на це країні-агресорці знадобиться великий людський ресурс, а також багато військової техніки та зброї, заявили у британській розвідці.

Читайте також:

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:22

"Штурмували" військкомат 5 разів, батькам дзвонили вже з фронту: брати з Рівного загинули на війні

13:20

Як Україні зняти загрозу вторгнення з БілорусіПогляд

13:15

Бійці ЗСУ швидко і надійно ліквідували російських десантників, які творили звірства під КиєвомВідео

13:08

Ретроградний Сатурн для всіх знаків: у кого на півроку будуть заморожені всі доходи і плани, а кому світить удачаВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 4 червня 2022: Левам – везіння, Дівам – інтриги, Скорпіонам - витратиВідео

Реклама
12:52

Прикинулась мертвою: на Київщині рашисти жорстоко розстріляли 13-річну дівчинку, вона дивом врятуваласяВідео

12:16

"Просився додому, хотів холодцю": повчальна історія 21-річного полоненого окупанта-контратникаВідео

12:14

28 окупантів відправили у пекло: ЗСУ знищили на Запоріжжі 3 танки і 7 ББМ, взяли трофеїВідео

11:35

Ексдепутату Держдуми Невзорову з дружиною дали українське громадянство

11:34

Заяви для американців: чому не варто шукати "зраду" у риториці СШАПогляд

11:33

ТСН проведе спеціальний випуск новин до 100 днів з початку війни росії проти України

11:22

Євросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

11:08

Бійці ЗСУ за кордоном навчаються стріляти з потужної зброї HIMARS - журналіст Пентагону

11:05

Окупанти вбили шістьох людей у Маріуполі для зйомки пропагандистського роликаФотоВідео

10:59

Під Харковом "зникли" 40 осіб з розвідроти бойовиків "ЛНР"

10:39

У Китаї бажають допомогти Росії, але бояться санкцій Заходу-The Washington Post

10:31

Тонни овочів викинули на блокпосту РФ: фермери влаштували протест, бо окупанти не пускали їх у ЗапоріжжяВідео

10:24

У РФ не знають, що робити із захопленими територіями на Півдні України - ISWВідео

10:03

"Йому не шкода нікого": психіатр пояснив, чому Путін хоче підкорити Україну

09:55

РФ не досягла жодної стратегічної цілі за 100 днів війни – розвідка БританіїВідео

Реклама
09:44

У Польщі змінили правила для біженців з України: деяким доведеться повернути гроші

09:18

Запізніле зізнання: чому Меркель різко заговорила про злочини ПутінаПогляд

09:10

"Україна має право визначати, як відповідати на агресію РФ" – Держдеп про застосування зброї від СШАВідео

08:58

Ракети полетять до Криму аж бігом: Арестович пояснив, чи будуть ЗСУ атакувати армію РФ на півострові

08:38

Гороскоп на сьогодні, 3 червня 2022: Левам – віщі сни, Стрільцям – небезпечні авантюри, Водоліям - розчаруванняВідео

08:21

ЗСУ змусили окупантів відступити на чотирьох напрямках – ГенштабВідео

08:20

РФ втрачає на війні в Україні 250-400 осіб щодня - Арестович

07:48

Окупанти рівняють із землею Лисичанськ, місто зруйноване на 60% - голова ВЦАВідео

07:13

"Наші спіймали їх зі спущеними штанами": під Херсоном ЗСУ розгромили російську БТГр - АрестовичВідео

06:43

Бої за Сєвєродонецьк позбавляють окупантів сил, у них не вистачить ресурсів для захоплення Донеччини - ISWВідео

06:29

Війна на виснаження: навіщо Росія прагне заморозити бойові дії в УкраїніПогляд

06:07

На День ангела Олени привітання зворушливі і гарні листівкиФото

05:53

Сезонна алергія: лікар озповіла про проблемні рослини, симптоми та лікування

05:15

За долар 40 гривень: українцям розкрили терміни стрімкої девальваціїВідео

04:45

Приголомшливі сукні на літо 2022, які можна носити куди завгодноФото

04:10

Буде заливати: синоптики попередили про небезпечну погоду в УкраїніВідео

03:50

"Є два фактори": військовий експерт пояснив, навіщо росіяни тягнуть в Україну старі радянські танки

03:15

"Собчак - лялька Путіна, Дудь - лагідна пропаганда": Суханов пояснив, чому не вірить опозиції в РФ

03:10

Найсмачніший і дуже легкий вітамінний салат, який моментально зміцнить здоров'я: простий рецептВідео

02:37

"Війна закінчиться перемогою України": Касьянов перелічив фактори, які наближають тріумф ЗСУВідео

Реклама
02:05

День ангела Костянтина 2022 - картинки, привітання і душевні листівки імениннику

00:51

Прикмети на 3 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:36

"Я помолюся за перемогу": Лобода випустила пісню українською мовою "Молитва", присвячену війні

00:18

У Туреччині скасували концерт української зрадниці, яка співала "переможні" пісні в Маріуполі

02 червня, четвер
23:54

Путін лікується від запущеної стадії раку - Newsweek

23:53

Ще одна пара телеведучих заговорила про поповнення в родині

23:26

Молодший не впізнає тата: Горбунов емоційно розповів про розлуку з синами

23:26

Російські продюсери продовжують істерити: в РФ знову порахували, скільки заробляла Лобода

23:09

Війна між РФ і Україною закінчиться за столом переговорів - генсек НАТО

22:55

"Я гідна свого титулу королеви": новоспечена місіс Крим відповіла на хейт

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти