28 окупантів відправили у пекло: ЗСУ знищили на Запоріжжі 3 танки і 7 ББМ, взяли трофеї

ЗСУ знищили на Запоріжжі 3 танки і 7 ББМ, взяли трофеї/ Фото ілюстративне: УНІАН, Facebook ООС

Захисники України за минулу добу, 2 червня, дали відсіч ворогу на Запорізькому напрямку, знищивши 28 окупантів. Ще 41 російський загарбник тепер "300-й".

Про це повідомляє у Telegram Запорізька обласна військова адміністрація. Зазначається, що захисники України не лише розгромили значну частину російської техніки, а й взяли трофеї.

Українським воїнам вдалося знищити:

3 танки,

7 бойових броньованих машин (ББМ),

7 одиниць автомобільної техніки,

2 міномети.

Крім цього, українські бійці також знищили ворожий склад боєприпасів і два спостережних пункти, а одну бойову броньовану машину захопили як трофей.

Росіяни намагалися зупинити просування підрозділів українських сил в районі Новодарівки і Нескучного, проте це їм не вдалося, і окупанти були змушені відступити.

Також російські загарбники обстрілювали українські війська вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння. Вони здійснювали обстріли в районі населених пунктів Ольгівське, Полтавка, Новоандріївка, Времівка, Малі Щербаки, Преображенка, Новоданилівка, Покровське, Новодарівка, Успенівка, Залізничне, Оріхів, Кам’янське, Гуляйпільське, Новопілля і Новосілка.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках – Слов’янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки і Полтавки.

Нагадаємо, РФ за 100 днів широкомасштабного вторгнення в Україну не досягла жодної стратегічної цілі, які вона перед собою ставила. Якщо вона не полишатиме спроб добитися якихось успіхів у війні надалі, на це країні-агресорці знадобиться великий людський ресурс, а також багато військової техніки та зброї, заявили у британській розвідці.

Читайте також: