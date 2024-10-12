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Щоденні втрати РФ наближаються до 1 300 осіб: чи змусить це Путіна закінчити війну

Даяна Швець
12 жовтня 2024, 09:07
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Росія змушена зараз шукати складніші політичні кроки.
Щоденні втрати РФ наближаються до 1 300 осіб: чи змусить це Путіна закінчити війну
Втрати РФ в Україні стрімко ростуть / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео на YouTube

Українські захисники ведуть напружені бої з обмеженими ресурсами на напрямках Покровського і Торецького, в районі Часового Яру, а також у Луганській області, на Куп'янському та Лиманському напрямках. На цих територіях тривають постійні зіткнення. Деталями в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився експерт із національної безпеки Іван Варченко.

"Росіяни намагаються зараз ще реалізувати фактор своєї переваги в живій силі. І саме живу силу у рекордних темпах вони утилізують в українських полях. Втрати росіян наближаються до 1 300 істот, які гинуть щодня в українській землі або повертаються каліками до себе на батьківщину", — зауважив він.

Щоденні втрати РФ наближаються до 1 300 осіб: чи змусить це Путіна закінчити війну
Торецьк / Инфографика: Главред

За словами Варченка, чутки про нескінченні ресурси Росії — це абсолютний міф. Однак поки що Путін війну закінчувати не збирається. Натомість, ймовірно, оголосить загальну мобілізацію.

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"Росія змушена зараз шукати складніші політичні кроки, а саме — загальну мобілізацію. Вони про це говорять, оскільки навіть за дуже великі гроші вже не завжди готові бідні росіяни йти гинути в українській землі", — сказав експерт.

Як переконаний Варченко, Україна потребує більшої кількості західного озброєння, яке допоможе зрівняти перевагу Росії в кількості військових на полі бою.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Ситуація на полі бою - що відомо

Як відомо, у ніч на суботу, 12 жовтня, на тимчасово окупованій території в місті Ровеньки, ймовірно, сталася пожежа. Тепер росіяни скаржаться на удар по нафтобазі на Луганщині.

Водночас на Курщині війська РФ перейшли в масштабний наступ. Як зазначили в ISW, погані погодні умови восени та взимку 2024 року сприятимуть позиційним боям у Курській області, що буде на користь ЗСУ.

Особливо величезних втрат РФ зазнає у Торецьку. Бої в місті проходять важко і нестабільно, однак ЗСУ, незважаючи на чисельну перевагу ворога, вдається стримувати його наступ.

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