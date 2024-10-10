Україна міняє стратегію ведення війни: Маломуж розповів, що стане ціллю ЗСУ

В України є вся інформація про місця дислокації російських літаків і безпілотників, пускові установки, які системи ППО там працюють.

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ЗСУ завдають удари по конкретних цілях / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

Сили оборони України вирішили змінити стратегію ведення війни і тепер чітко й щодня б’ють по конкретних цілях на території країни-агресорки. Деталями нововведень на фронті поділився генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Ми відзначаємо, що перейшли до нової стратегії ведення війни. Не тільки завдання ударів, наприклад, на Курському напрямку як альтернативи, де ворог не очікував, а й чіткі щоденні удари по конкретних цілях. Це аеродроми, це склади боєприпасів, це пускові установки "Шахедів", — сказав він.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія. відео дня

За словами генерала, не один лише раз обговорювалася необхідність завдання ударів по тих небезпечних російських об’єктах, звідки ведуться атаки по населених пунктах України.

"Найефективніший спосіб — знищувати їх на місці дислокації. Це найефективніша модель. Нарешті ми переходимо до цієї моделі", — сказав Маломуж.

Найкращим сценарієм буде, за словами експерта, коли тисячі безпілотників налетять на російські аеродроми та місця запуску "Шахедів".

"Тому перехід до такої системи завдання щоденних, щонічних ударів по конкретних об’єктах, які здійснюють атаки, а особливо це безпілотники — це ефективна модель нейтралізації й самих "Шахедів", боєприпасів, які застосовуються для їхньої начинки. Відповідно, це явно знижує їхню активність у повітрі. І кілька навіть ночей уже таких масових атак немає", — сказав генерал.

Маломуж зізнається, що в Києва є вся інформація про місця дислокації російських літаків і безпілотників, пускові установки, які системи ППО там працюють.

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