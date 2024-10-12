Після прильоту почалась пожежа: росіяни скаржаться на удар по нафтобазі на Луганщині

Місцеві Telegram-канали повідомляють про масштабну пожежу на нафтобазі на Луганщині, ймовірно, після атаки дронами.

https://glavred.net/ukraine/posle-prileta-nachalsya-pozhar-rossiyane-zhaluyutsya-na-udar-po-neftebaze-na-luganshchine-10604633.html Посилання скопійоване

Росіяни заявили про удар по нафтобазі в окупованих Ровеньках / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У ніч на суботу, 12 жовтня, на тимчасово окупованій території Луганської області в місті Ровеньки, ймовірно, сталася пожежа на місцевій нафтобазі. Про це повідомляє видання "Astra" з посиланням на дані місцевих Telegram-каналів.

"В окупованих Ровеньках Луганської області після атаки (дронів - ред.) горить нафтобаза, стверджують місцеві пабліки та жителі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупаційна влада поки що не давала коментарів щодо ситуації в Ровеньках.

відео дня

Дивіться відео пожежі, ймовірно, на нафтобазі в тимчасово окупованому місті Ровеньки:

Крім того, у мережі з'явилися супутникові знімки нафтобази в Ровеньках, яка, ймовірно, знову зазнала удару, що призвело до пожежі.

Варто зазначити, що це не перша атака на нафтобазу у Ровеньках цього року. Так, 11 травня влада так званої "ЛНР" стверджувала, що українські війська завдали удару по нафтобазі за допомогою ракет ATACMS.

Карта розташування російських НПЗ на території Росії / Інфографіка: Главред

Що слід знати про Ровеньки? Ровеньки розташовані у глибокому тилу - до лінії фронту близько 110 км. З травня 2014 року місто перебуває під контролем російських окупантів, які оголосили на Луганщині "квазіреспубліку". Згідно з даними 2017 року, населення міста складало близько 46,7 тисячі осіб, а площа міста становить 21,7 квадратних кілометри.

Удари по російських нафтобазах - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на тимчасово окупованому Кримському півострові виник серйозний дефіцит пального для російських військ. Про це повідомляють партизани руху "Атеш". Причиною нестачі палива стало знищення нафтобази в Феодосії.

Один із найбільших нафтових терміналів у Криму, який був атакований ЗСУ, вже п'ятий день не можуть загасити — резервуари продовжують вибухати. Про це повідомив Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь".

Схожа ситуація сталася на нафтобазі в Пролетарському районі Ростовської області після атаки дронів 18 серпня. Пожежу вдалося загасити через 9 днів, але за підрахунками Радіо Свобода, загоряння знищило близько 20 цистерн з паливом, охопивши площу в 10 тисяч квадратних метрів. Через 5 днів об'єкт знову атакували дрони, цього разу вони влучили прямо в цистерни з гасом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред