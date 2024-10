Війська РФ перейшли в масштабний наступ на Курщині: в ISW назвали цілі ворога

10 і 11 жовтня російські війська в Курській області активізували спроби витіснити українські сили, намагаючись завершити операцію до настання несприятливих погодних умов, які можуть ускладнити маневри на полі бою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Російські війська активізували зусилля з витіснення ЗСУ з Курської області ввечері 10 жовтня, просуваючись далі вглиб основних "українських плацдармів". Повідомляється про посилення російських контратак у кількох районах одночасно, зокрема в Глушківському, Коренівському та Суджанському районах.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 жовтня, показують просування російських сил у центральній частині Крем’яного та на північній околиці Зеленого Путі, та охопили позиції ЗСУ позиції поблизу Любимівки.

Російські так звані "воєнкори" заявляють, що російські сили в Коренівському районі захопили Ольгівку (на схід від Кореневого) і Нижній Клин (на південний схід від Кореневого і Любимівки), а також просунулися до околиць Товстого Лугу і Новоіванівки. Вони також стверджують, що під час батальйонної механізованої атаки російські війська прорвали українську оборону біля Любимівки. Однак, ISW поки що не має підтверджень щодо проведення такої атаки чи захоплення населених пунктів.

Російські так звані "воєнкори" поширили інформацію про те, що російські сили оточили українські підрозділи в Любимівці та Товстому Лузі, хоча деякі блогери стверджують, що в оточенні опинилися два українські батальйони. Проте ISW не виявила доказів оточення українських підрозділів у Курській області.

Російські "воєнкори" заявляють, що війська РФ у Суджанському районі нібито прорвали оборону ЗСУ біля Мартинівки та Михайлівки, просунулися на 2 км на північ від Малої Локні та оточують українські позиції поблизу Плехового. Проте ISW не зафіксувала жодних візуальних підтверджень такого просування російських сил з моменту початку інтенсивних контратак ввечері 10 жовтня.

"Воєнкори" також стверджували, що війська РФ вибили українські сили з більшої частини Глушківського району 10 та 11 жовтня, однак ISW не отримала підтвердження цих просувань.

Додатково російські "воєнкори" повідомляли, що війська РФ витіснили ЗСУ від Веселого, просунулися в район Медвеже та наблизилися до міжнародного кордону з Сумською областю.

У звіті ISW також йдеться, що українські війська почали наземні штурми Глушківського району 11 вересня 2024 року, після початку російських контратак у Курській області 10 вересня 2024 року, але поки що не змогли закріпитися в цьому районі.

Аналітики припускають, що інтенсивні російські контратаки, ймовірно, спрямовані на витіснення українських сил з Курської області до настання несприятливих погодних умов восени 2024 року та взимку 2024-2025 років, коли маневри на полі бою стануть складнішими.

Українські посадовці раніше повідомляли, що окупанти активізують механізовані наступальні дії, намагаючись використати переваги сухої місцевості до початку дощів, що спричинять багнюку.

У звіті Інституту вивчення війни йдеться, що більш укріплені українські позиції в Курській області можуть ускладнити спроби Росії відтіснити ЗСУ за кордон. Російські війська, ймовірно, вважають, що час для ліквідації української присутності в Курській області обмежений, враховуючи наявні людські та матеріальні ресурси, залучені до цієї операції.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.