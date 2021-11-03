"Їй же не було погано": підлітки розповіли, як знущалися над хворою бабусею в Києві

Один з підлітків виявився родичем жінки / скріншот з відео

Відео, на якому молоді хлопці розважаються поруч з немічною літньою жінкою, викликало обурення українців. Підлітки розповіли свою версію події.

76-річна хвора жінка - рідна бабуся того, хто знімав. А з пістолетом в руках - друзі онука хворої жінки, пише "ТСН".

"Вона не розуміла, що відбувається"

Один з фігурантів інциденту, Олександр Скуба, опублікував відео на своїй сторінці в Instagram.

"Їй же не було погано, вона не розуміла, що відбувається. Для неї це було, як тварини бачать навколо себе і чисто інстинктивно реагують...",- розповів він журналістам.

читайте такожПогрожували пістолетом: підлітків покарають за знущання над хворою бабусеюІнший хлопець з відео називає себе Олегом Мостовим. Він добре знає хвору жінку. Каже, вона колишня теща його рідного дядька.

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"Коли ти з нею спілкуєшся, вона розуміє тебе, але не повністю. Щось розуміє, щось не розуміє. Можливо вона цю ситуацію теж не сприйняла, але по обличчю, звичайно, було видно, що їй страшно було. Проте після зйомки відео з нею все було нормально", - зазначив він.

Олександр Скуба вже потрапляв у скандал

У лютому цього року підлітка розшукувала поліція. Йому тоді ще не було 18, а він зник і не виходив на зв'язок з батьками. Саме в цей період він був відрахований з третього курсу транспортного коледжу.

Його батько з сім'єю не живе років 15. Відео його не здивувало. Каже, кожен день вислуховує колекторів, бо його син набрався кредитів.

"Я не здивувався, але в суспільстві так себе не ведуть, він зі мною не бажає спілкуватися. Думаю, що пора посадити на пів року у виправну колонію",- заявив батько Олександра Дмитро Скуба.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження проти підлітків, які знущалися над хворою бабусею і знімали це на відео. Зокрема, вони погрожували літній жінці пістолетом і показували, що нібито скоюють самогубство.

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