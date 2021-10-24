В Одеській області закохані підлітки втекли до лісу

В Одеській області Підлітки втекли з дому в ліс

13-річна дівчина та 17-річний хлопець в Одеській області втекли з дому і жили разом в лісі, передає Нацполиція.

Підлітків з міста Ананьїв Одеської області поліцейські розшукували протягом п'яти днів. Зокрема, їх знайшли в лісі, де неповнолітні з підручних матеріалів побудували халабуду і жили в ній.

За словами підлітка, вони втекли з дому, бо дуже хотіли жити разом.

Правоохоронці зазначають, що за таку недбалість опікуни неповнолітніх, які не виконують у повному обсязі обов'язки з виховання підопічних, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

Також буде посилено контроль за цими сім'ями із залученням представників соціальних служб.

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"Звертаємо увагу батьків на те, що ви несете особисту та правову відповідальність за безпеку ваших дітей. І просимо всіх за наявності інформації про неналежне виконання дорослими їхніх батьківських обов'язків повідомляти про це на спецлінію "102", - додали в поліції.

Раніше Главред писав про те, що у вівторок, 19 жовтня, на залізничній колії в селищі Пісочин Харківської області під потяг потрапила 19-річна дівчина. Зіткнення з локомотивом стало для неї фатальним і вона загинула на місці від отриманих травм.