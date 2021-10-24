УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Одеській області закохані підлітки втекли до лісу

24 жовтня 2021, 02:01

Підлітків з міста Ананьїв Одеської області поліцейські розшукували п'ять днів. Зокрема, їх знайшли в лісі.

false
В Одеській області Підлітки втекли з дому в ліс

13-річна дівчина та 17-річний хлопець в Одеській області втекли з дому і жили разом в лісі, передає Нацполиція.

Підлітків з міста Ананьїв Одеської області поліцейські розшукували протягом п'яти днів. Зокрема, їх знайшли в лісі, де неповнолітні з підручних матеріалів побудували халабуду і жили в ній.

За словами підлітка, вони втекли з дому, бо дуже хотіли жити разом.

Правоохоронці зазначають, що за таку недбалість опікуни неповнолітніх, які не виконують у повному обсязі обов'язки з виховання підопічних, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

Також буде посилено контроль за цими сім'ями із залученням представників соціальних служб.

Реклама

читайте такожСуддя Танців з зірками втік від дружини після року стосунків

"Звертаємо увагу батьків на те, що ви несете особисту та правову відповідальність за безпеку ваших дітей. І просимо всіх за наявності інформації про неналежне виконання дорослими їхніх батьківських обов'язків повідомляти про це на спецлінію "102", - додали в поліції.

Раніше Главред писав про те, що у вівторок, 19 жовтня, на залізничній колії в селищі Пісочин Харківської області під потяг потрапила 19-річна дівчина. Зіткнення з локомотивом стало для неї фатальним і вона загинула на місці від отриманих травм.

viber
поліція Одеська область підліток
Зараз ви переглядаєте новину «В Одеській області закохані підлітки втекли до лісу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Зимова гума: яка вона буває і коли на неї потрібно переходитиЗимова гума: яка вона буває і коли на неї потрібно переходити Коли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидіяКоли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидія Лев оглянув прайд: навіщо глава Пентагону приїжджав в УкраїнуЛев оглянув прайд: навіщо глава Пентагону приїжджав в Україну Що буде, якщо рейтинг Зеленського продовжить руйнуватисяЩо буде, якщо рейтинг Зеленського продовжить руйнуватися Українців закликали бути готовими до військового вторгнення Росії та ескалації в кожній областіУкраїнців закликали бути готовими до військового вторгнення Росії та ескалації в кожній області

Останні новини

02:34

Як часто можна їсти курятину, а кому від цього м'яса варто відмовитися - відповідь дієтолога

02:01

В Одеській області закохані підлітки втекли до лісу

01:17

Чорна п'ятниця 2021: як не купувати зайвого в день розпродажів

01:10

Сибірські холоди і сніг: яким буде листопад в Україні Відео

00:12

Прикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в біду Відео

Реклама
23 жовтня, субота
23:55

Стрілянина на знімальному майданчику. режисер вперше прокоментував трагедію Відео

23:33

DZIDZIO влаштував погоню за грошима для глядачів у кінотеатрі

23:28

Опалювальний сезон: експерт вказав на нову проблему України Відео

23:03

Столичний ресторан потрапив до гучного скандалу через ігнорування карантину

22:36

Повного локдауну не уникнути: ще одна область йде на карантин Відео

22:20

Навіть не могла собі уявити, що Путін анексує Крим - Меркель

22:03

Загроза для України: Північний потік-2 можуть запустити ще до сертифікації Відео

21:47

У МОЗ розповіли, чим небезпечні "солі" та як розпізнати наркомана

21:18

"Маніпуляція": в Україні відповіли Путіну на заяви про стан ГТС Відео

20:57

Виявлено нову користь кави для здоров'я людини

20:37

Привернете біду: названо три речі, які не можна робити після заходу сонця Відео

20:13

Софія Ротару зворушливо вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка

19:52

У ТКГ "рознесли" Росію через місію ОБСЄ на Донбасі Відео

19:41

Газпром шантажує Молдову та погрожує "перекрити краник" Відео

19:19

Чи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус: відповідь лікарів Відео

Реклама
19:08

Як відправити "Передзвони мені" на Лайф, Київстар і Водафон

19:06

Хто такі антивакцинатори, і що з ними робити Погляд

18:53

В Україну рухається лютий холод з сильним морозом Відео

18:31

Саашквілі написав листа меру Львова

18:00

"Просто конвеєр трупів": лікар розповів про жахи в інфекційній лікарні Києва Відео

17:40

Більше мільйона українських пенсіонерів отримають доплати: кому і скільки належить Відео

17:28

Була на висоті 10 метрів: у Нікополі вагітна жінка повисла на величезному дереві

17:06

Чоловік загиблої українки на зйомках фільму з Болдвіном вперше зробив заяву Відео

16:34

Молодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошей

16:14

"Пощади не чекайте": у Генпрокуратурі та МВС попередили COVID-фальсифікаторів Відео

16:05

Коли коронавірус в Україні вийде на плато: експерт назвав терміни Відео

15:46

Зеленський запропонував РФ "газову" угоду: у Кабміні розповіли, як від цього виграє Україна

15:34

В Україні "повна катастрофа": хворі з купленими COVID-сертифікатами заполонили лікарні Відео

15:14

Привітання з днем весілля: в прозі, своїми словами і в віршах - душевні побажання молодятам

15:03

Тіна Кароль роздяглася до трусів на підтримку нового альбому: показала себе з усіх ракурсів

14:35

Ціни на бензин і паливо в Україні різко "злетіли" Відео

14:07

Куля прошила наскрізь: як від руки Болдвіна загинула українка Гатчинс

14:00

Оренда квартир в Києві: як зняти житло в столиці і на що звертати увагу

13:26

Савченко виправдалася за підроблений COVID-сертифікат в "Борисполі": "Ніде не визнано документом" Відео

13:15

У Полтаві помер 18-річний студент: трагедія сталася в гуртожитку

Реклама
12:29

Суми в платіжках злетять: в Україні хочуть рекордно підняти тарифи за транспортування газу Відео

12:22

Саакашвілі у в'язниці зробили переливання крові: Ясько заявила, що політик в небезпеці

11:49

Гороскоп на 23 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: нахабна брехня, прикрі помилки або секрети Відео

11:43

В Україні ще дві області потрапили у "червону" зону карантину

11:23

Діти поверталися з прогулянки, коли почувся тріск: подробиці трагедії в дитсадку Кременчука Відео

11:15

У зброї Болдуїна був один бойовий патрон: ЗМІ повідомили нові подробиці трагедії

11:14

Місячний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: доленосний день, збитки або любов усього життя Відео

10:52

Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята

10:38

Місячний посівний календар на листопад 2021: кращі дні для садово-городніх робіт

10:34

Ектор Хіменес-Браво заговорив про участь у "Холостяку": Григорій Решетник вже схвалив

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти