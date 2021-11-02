Підлітки заради відео знущалися над лежачою бабусею в Києві: погрожували кулаками та пістолетом

Підлітки знущалися над лежачою бабусею в Києві / скріншот з відео

У Києві група підлітків познущатися над лежачою безпорадною жінкою похилого віку.

Обурливі кадри, на яких два хлопці направляли на бабусю зброю і погрожували кулаками опублікував "Київ Оперативний".

Один з них вирішив похвалитися знущаннями над старою хворою людиною в Instagram-сторіз. На опублікованих кадрах видно, як підлітки направляли на жінку пістолет, при цьому постійно сміялись.

читайте такожПриходив додому в синцях і почалися істерики: у Дніпрі вихователі знущалися над дітьмиСудячи з усього, жінка хворіє на деменцію або іншою віковою хворобою, і не розуміє, що відбувається.

Вибачення не змусили себе чекати

Пізніше обидва підлітки розкаялися за скоєне, але в мережі засумнівалися в щирості їх вибачень.

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"Вибачення від одного з неадекватів під'їхали. Як думаєте, чесно? Або просто так говорить під загрозою отримати добре на горіхи?", "Чесно кажучи, жодному їхньому слову не вірили б. Весело говорите? Реально?", - написали автори каналу в підписі до відео.

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні учень дев'ятого класу систематично знущався і здійснював психологічне насильство над учнем молодшого класу та іншими дітьми.

Зокрема, на нього намагалися вплинути батьки і вчителі, проте ніякого результату це не дало. Тому керівник навчального закладу змушена була повідомити про булінг в поліцію.