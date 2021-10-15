На Полтавщині під час святкування Дня села ледь не помер підліток: його врятували копи

Хлопець отруївся алкоголем / Depositphotos

У Полтавській області в селі Водяна Балка ледь не сталася трагедія. Під час святкування Дня села у 15-річного підлітка зупинився пульс. Хлопець отруївся алкоголем і залишився в живих тільки завдяки правоохоронцям.

Як повідомили у Нацполіції Полтавської області, це сталося 14 жовтня о 22:00. Копи, отримавши повідомлення про розпивання алкогольних напоїв неповнолітніми, оперативно прибули в будинок і виявили там 15-річного хлопця, який був без свідомості і не дихав.

Поліцейські взялися до реанімаційних заходів і, на щастя, їм вдалося врятувати підлітка.

Хлопець потрапив до лікарні, а тим часом проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Росії спортсменка вбила підлітка. Марія Корнєєва здійснювала окультний ритуал. Вона вирізала на спині у хлопчика пентаграму від чого він і помер.

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