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Погрожували пістолетом: підлітків покарають за знущання над хворою бабусею

2 листопада 2021, 21:31

Підлітки познущалися над прикутою до ліжка бабусею.

пістолет
Підлітки влаштували небезпечні ігри / pixabay

У Києві поліція відкрила кримінальне провадження проти підлітків, які знущалися над хворою бабусею і знімали це на відео. Зокрема, вони погрожували літній жінці пістолетом і показували, що нібито скоюють самогубство.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інцидент стався 1 листопада.

"Один з двох хлопців вирішив похвалитися знущаннями зі старенької бабусі в Instagram-сторіз, проте отримав всеукраїнську популярність. Потім вони припинили жартувати і хлопець з пістолетом сказав: "Гаразд, ба, все нормально"", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в соцмережах вони намагалися виправдатися, і заявили, що пістолет насправді був іграшковий.

Тому, після проведення першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів столичні правоохоронці встановили особу одного порушника. Ним виявився 18-річний киянин. Наразі поліцейські встановлюють особу іншого кривдника.

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Правоохоронці відкрили справу за ст. 126-1 Кримінального кодексу України - домашнє насильство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, арешт на строк до шести місяців, до п'яти років обмеження волі або до двох років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

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Обурливі кадри, на яких два хлопця направляли на бабусю зброю і погрожували кулаками опублікував "Київ Оперативний".

Після хвилі негативу автор відео закрив свій аккаунт в Instagram. Однак, через деякий час юнак опублікував фотографію залізничного вокзалу Києва.

"Вибачте завзяті фанати, я в Париж", - написав хлопець і додав, що фото зроблено заздалегідь і його вже немає в місті.

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні учень дев'ятого класу систематично знущався і здійснював психологічне насильство над учнем молодшого класу та іншими дітьми.

Зокрема, на нього намагалися вплинути батьки і вчителі, проте ніякого результату це не дало. Тому керівник навчального закладу змушена була повідомити про булінг в поліцію.

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