Здійснювала любовний ритуал: відому біатлоністку підозрюють у вбивстві підлітка

Марія Корнєєва нібито здійснювала ритуал / sport24.ru

У Росії затримали триразову чемпіонку країни з ачері-біатлону. Йдеться про 28-річну Марію Корнєєву. Її підозрюють у ритуальному вбивстві підлітка. Крім спортсменки, під варту взято і вітчима загиблого хлопчика Владислава Цикунова, повідомляє Sport24.

Відзначається, що 15-річний Роман Федулов зник 8 жовтня під Рязанню. Його тіло виявили 14 жовтня з ознаками насильницької смерті. Зокрема, на тілі хлопця були сліди порізів. На ньому нібито намагалися намалювати окультний символ.

За словами Цикунова, Корнєєва хотіла вирізати ножем на спині у хлопчика пентаграму, але в процесі випадково вбила його.

До такого здивування пара вдалася з надією повернути відносини Цикунова і матері підлітка.

Правоохоронці під час обшуку гаража вітчима вбитого хлопчика знайшли дипломат, в якому були записи з рунами і зображення Валькірії.

Нагадаємо, раніше громадянин України, затриманий поліцією в Польщі, зізнався у вбивстві свого семирічного сина і замахи на життя дружини. 27-річний українець Дмитро Т. заявив, що, б'ючи ножем 7-річного сина Максима і дружину Анастасію, "він хотів захистити сім'ю від чогось ще гірше".