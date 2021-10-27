УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗМІ дізналися подробиці про батьків підлітка, який влаштував ДТП у Харкові

27 жовтня 2021, 12:40

Батьки хлопця нібито розлучені.

1635304443-1757.jpg
1635304443-1757.jpg / соцмережі

ЗМІ з'ясували, ким є батьки харківського підлітка, який влаштував цієї ночі смертельну ДТП.

Як пише Обозреватель, 16-річний Микола Харківський живе тільки з батьком. Його батьки нібито в розлученні і мати знаходиться в Австралії.

Також відомо, що батько хлопця продає м'ясо на Благовіщенському ринку і нібито зловживає спиртними напоями, причому часто йде в запої.

false

Утримує хлопця мати. Саме вона і купила йому дорогу іномарку.

Про це Микола нібито і сам розповів у листуванні в соцмережі. Через деякий час в Мережі з'явилися скріни.

Реклама
false

Крім цього, на стінах з харківських багатоповерхівок з'явилися погрози і образи на адресу винуватця смертельної ДТП.

Однак місцеві жителі кажуть, що хлопець там не живе і про нього нічого не знають.

false

Нагадаємо, ДТП сталася у вівторок, 26 жовтня, близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. Автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості, врізався в машину марки Chevrolet Aveo - 16-річний підліток за кермом позашляховика намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні.

Минуле скандального підлітка

За інформацією ЗМІ, машину малолітньому винуватцю ДТП подарували днями батьки. Судячи з кадрів, які публікують в мережі, він вже неодноразово порушать ПДР.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що два роки тому в 14 років він влаштував стрілянину з пневматичного пістолета в супермаркеті. Тоді в ході конфлікту він вистрілив в жінку, після чого направив зброю в бік її дитини.

viber
ДТП новини Харкова
Зараз ви переглядаєте новину «ЗМІ дізналися подробиці про батьків підлітка, який влаштував ДТП у Харкові». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Наймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливоНаймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливо Гороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошимаГороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошима В Україну рухається лютий холод з сильним морозомВ Україну рухається лютий холод з сильним морозом Чи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус: відповідь лікарівЧи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус: відповідь лікарів День Іверської ікони: що не можна робити в свято 26 жовтня, а що потрібноДень Іверської ікони: що не можна робити в свято 26 жовтня, а що потрібно

Останні новини

12:47

Оля Полякова розцілувала руки Ірині Білик і молила про прощення

12:40

ЗМІ дізналися подробиці про батьків підлітка, який влаштував ДТП у Харкові

12:33

"Вийду на ринг вбивати": розлючений Джошуа пообіцяв Усику жахіття у реванші Відео

12:02

Наймодніші кольори осінь-зима 2021 2022, які нас надихатимуть і зцілюватимуть Фото Відео

11:52

У НАН б'ють на сполох через коронавірус: обіцяють по 30 тисяч ковід-хворих на добу і пік у листопаді Відео

Реклама
11:49

Поліція спіймала хлопця, який зробив і продавав фальшиву "Дію" Відео

11:30

Підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, затримали: що загрожує 16-річному лихачу

11:19

"Всередині мене дитина": Alyona Alyona шокувала фанатів фото в підгузку

11:18

Чому спроби схуднути зазвичай провалюються: дієтологиня назвала причини

11:04

Під загрозою життя дітей: на Рівненщині оголосили надзвичайну ситуацію через небезпечну хворобу

10:56

У МОЗ розповіли, яким українцям обов'язково зроблять третє щеплення від COVID-19

10:40

В Україні до "червоної зони" переходять ще 7 областей: які обмеження запровадять

10:16

У Раді розповіли, за яких умов вакцина може стати платною та коли Відео

10:12

Авіаційних фахівців для Албанії навчатимуть у столичному НАУ

10:08

Магнітні бурі в листопаді 2021: розклад небезпечних для судин днів Відео

10:03

Які народні методи неефективні проти коронавірусу: у МОЗ здивували відповіддю

10:01

Чи шкідливо пити каву вранці-відповідь медика

09:43

Росія хоче зменшити ціну на газ для Європи заради збереження контрактів – Bloomberg

09:18

Броколі та шпинат: як відновити та поліпшити зір за допомогою правильного харчування

09:09

"Гостро не вистачає кисню": в Одесі в COVID-центрі почалася серйозна криза Відео

Реклама
08:54

В Україні новий рекорд щеплень за день: у МОЗ надали нову ковід-статистику

08:24

Україна пропонує "Газпрому" газовий контракт на 15 років: у РФ дають "задню"

08:24

Гороскоп на 27 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: виграш в лотерею або любов всього життя Відео

08:17

Має бути готова, якщо РФ зірве дах: чому Україну покликали на закриту зустріч НАТО Погляд

07:30

Арестович пригрозив Путіну ракетами України на Москву: Арахамія попередив про небезпеку заяви Відео

07:23

На зміну морозам прийде тепло та проливні дощі: чим погода здивує Україну на початку листопада

06:29

16-річний влаштував смертельну аварію: що відомо про підлітка та масштабну ДТП в Харкові

06:25

Газовий удар Росії по Європі у ФРН вирішили "не помітити": у Берліні зробили заяву щодо СП-2 Відео

06:16

Росія хоче дотиснути Європу своїм газовим ломом Погляд

05:40

Неймовірно смачний сирний суп: покроковий рецепт Відео

05:20

Українців налякали морозами до -25º: коли чекати лютого холоду Відео

03:51

Інфекціоніст пояснила, кому точно знадобиться третя доза COVID-вакцини Відео

03:18

У МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун Відео

02:45

Світлана Лобода в білосніжній весільній сукні заінтригувала фанатів

02:21

Прикмети на 27 жовтня: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в біду Відео

01:56

Ця крупа здатна на багато що: розкрита нова унікальна користь гречки

01:47

Українцям пообіцяли різке потепління: коли та де чекати нове "бабине літо" Відео

01:46

Найстрашніше - попереду: ексміністр пояснив неминучість тотального локдауну Відео

00:55

Страшна ДТП у Харкові: що відомо про винуватця аварії Фото Відео

00:40

Хеллоуїн 2021: шпалери на робочий стіл і страшні картинки до свята

Реклама
00:39

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" в критичному стані

26 жовтня, вівторок
23:49

Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна робити перед порогом будинку Відео

23:20

Комаровський розповів, як відрізнити коронавірус від ГРВІ Відео

23:18

Горе-мати, яка в прямому ефірі Instagram била свого 4-річного сина, пояснила вчинок

22:40

Вперше в історії: Україна застосувала турецький Bayraktar в бою і зупинила обстріл Гранітного Відео

22:36

Від авто нічого не залишилося: у Харкові трапилася страшна аварія Фото Відео

22:23

В організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину Відео

21:59

Ця вагітність може стати рекордом: з'явилися подробиці про наймолодшу майбутню маму в Україні Відео

21:50

В Україну увірветься антициклон Rozamunde і принесе різку зміну погоди Відео

21:12

НАЗК перевірило декларацію Зеленського: що знайшли "в кишені" глави держави Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти