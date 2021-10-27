ЗМІ дізналися подробиці про батьків підлітка, який влаштував ДТП у Харкові

Батьки хлопця нібито розлучені.
ЗМІ з'ясували, ким є батьки харківського підлітка, який влаштував цієї ночі смертельну ДТП.
Як пише Обозреватель, 16-річний Микола Харківський живе тільки з батьком. Його батьки нібито в розлученні і мати знаходиться в Австралії.
Також відомо, що батько хлопця продає м'ясо на Благовіщенському ринку і нібито зловживає спиртними напоями, причому часто йде в запої.
Утримує хлопця мати. Саме вона і купила йому дорогу іномарку.
Про це Микола нібито і сам розповів у листуванні в соцмережі. Через деякий час в Мережі з'явилися скріни.
Крім цього, на стінах з харківських багатоповерхівок з'явилися погрози і образи на адресу винуватця смертельної ДТП.
Однак місцеві жителі кажуть, що хлопець там не живе і про нього нічого не знають.
Нагадаємо, ДТП сталася у вівторок, 26 жовтня, близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. Автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості, врізався в машину марки Chevrolet Aveo - 16-річний підліток за кермом позашляховика намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.
В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні.
Минуле скандального підлітка
За інформацією ЗМІ, машину малолітньому винуватцю ДТП подарували днями батьки. Судячи з кадрів, які публікують в мережі, він вже неодноразово порушать ПДР.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що два роки тому в 14 років він влаштував стрілянину з пневматичного пістолета в супермаркеті. Тоді в ході конфлікту він вистрілив в жінку, після чого направив зброю в бік її дитини.