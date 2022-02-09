Євросоюз підготував нові санкції проти Росії - ЗМІ

Санкції проти Росії / gettyimages

Санкції проти Росії в Євросоюзі прийняли рішення розширити. Як повідомив журналіста Радіо Свобода Рікардо Йозвяк, це пов'язано через окупацію Криму.

Повідомляється, що в списки внесуть кількох людей, причетних до організації російських виборів на півострові.

"Посли ЄС вирішили додати ще 5 осіб до списку санкцій за підрив територіальної цілісності України. Це пов'язано зі сприянням виборам в Державну думу, які пройшли в Криму", - зазначив журналіст.

За його словами, офіційно санкції будуть розширені в цьому місяці. До поточного списку внесено 177 осіб та 48 юридичних осіб.

Санкції проти Росії

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново запровадити санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

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Сполучені Штати Америки можуть запровадити проти Російської Федерації превентивні санкції. Таку можливість не виключив голова Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес.

За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

Крім того, прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон, після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Сполучене Королівство розробило санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну.

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