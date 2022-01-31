Санкції проти Росії: у Держдепі розкрили подробиці

Держдеп США / Reuters

Сполучені Штати Америки не планують розкривати подробиці своїх санкцій проти Російської Федерації.

Як заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, це, нібито, може вплинути на їх ефективність, оскільки Кремль зможе підготуватися до них заздалегідь.

"Нас запитували, чому ми не наводимо більше конкретики щодо санкцій, які ми готуємо і підготували з нашими союзниками і партнерами. Не в наших інтересах заздалегідь повідомляти про наші дії, що дасть РФ можливість зробити кроки, які дозволять їй скоротити вплив санкцій", - зазначив Прайс.

Санкції проти Росії

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

Сполучені Штати Америки можуть ввести проти Російської Федерації превентивні санкції. Таку можливість не виключив голова Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес.

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За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

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