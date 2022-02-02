ЄС готує "величезний пакет санкцій" проти Росії

Санкції проти Росії / gettyimages

Євросоюз закінчує розробку санкцій на випадок вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє польське видання PAP, це буде "величезний пакет санкцій".

Санкції спрямовані на фінансовий і енергетичний сектори економіки Росії, а також на олігархів, наближених до лідера РФ Володимира Путіна.

У Брюсселі також проаналізували товарний експорт до Росії і визначили групи товарів, експорт яких у разі введення санкцій буде заборонений.

Підготовка санкцій

За даними видання, "пакет готувався в тісній взаємодії з США", оскільки стоїть завдання синхронізації санкцій різних країн.

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Йдеться про спільні дії не тільки Євросоюзу і штатів, але також Швейцарії, Японії, Канади і Великобританії.

Роботу з підготовки санкцій передбачається завершити на цьому тижні, щоб у разі екстреного скликання Ради Європи лідери мали готовий санкційний пакет, за який можна буде швидко проголосувати.

Санкції проти Росії

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

Сполучені Штати Америки можуть ввести проти Російської Федерації превентивні санкції. Таку можливість не виключив голова Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес.

За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

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