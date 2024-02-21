'Цього не робила жодна країна в світі': Ігнат розкив деталі щодо отримання F-16

Україна переходить на винищувачі в екстреному порядку, є чіткий план дій, відповідно до якого йдуть навчання пілотів та інженерів.

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Ігнат розповів про підготовку українських пілотів на F-16 / Колаж: Главред, фото: ТСН, US Air Force

Наразі ніхто точно не знає, коли F-16 прибудуть в Україну. Введення винищувачів буде поетапним процесом, почнеться з прибуттям невеликої групи пілотів та поступовим збільшенням їх кількості. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю Укрінформ.

"Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше. Хочу наголосити, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі. І всі так чекають, ніби прийдуть літаки і все - перемога. Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, Росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово", - заявив Ігнат.

За його словами, пілоти перенавчаються, а інфраструктура в Україні адаптується: робляться тимчасові укриття, удосконалюється злітно-посадкова смуга. Україна не може в умовах війни капітально збудувати інфраструктуру під літаки F-16, згідно з вимогами країн НАТО. Однак, як зазначив Ігнат, "літаки й так можуть злітати з того, що у нас є".

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"Нам не дадуть зразу 40, 70 чи 120 літаків. До речі, нам не найновіші модифікації дають. Тому процес іде, льотчики вже літають, виконують польоти в небі. Поки що тривають польоти з інструкторами. Українські пілоти мають повністю освоїти техніку, керувати самостійно, без інструкторів. Проводяться тренувальні польоти. Вони вивчають тактичні прийоми для того, щоб перш за все здійснювати польоти з перехоплення повітряних цілей", - додав речник.

Ігнат зауважив, що українські пілоти вже проводять польоти з інструкторами, навчаються самостійно керувати F-16, далі мають відпрацьовувати завдання ударів по наземних та по надводних цілях. Процес перепідготовки, який зазвичай триває 2 роки, у випадку України значно прискорено. Пілоти навчаються в екстренному режимі.

F-16 для України

Нагадаємо, Україна активно працює над адаптацією своєї інфраструктури для винищувачів F-16. Ігнат підкреслив, що ці заходи дозволять літакам здійснювати зльоти та посадки на українських аеродромах.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг не зміг чітко відповісти, чи зможуть українські пілоти атакувати окупантів на літаках F-16 прямо на території Росії. Він зазначив, що це буде залежати від рішення країн, які передадуть Україні ці літаки. Однак він підкреслив, що за міжнародним правом Україна має право на самооборону, включаючи удари по військових цілях за межами своїх кордонів.

Як повідомляв Главред, перша група українських пілотів на літаках F-16 завершить навчання до літа 2024 року. Процес підготовки триватиме кілька місяців на базі 162-го винищувального полку в Тусоні, згідно з повідомленням CNN.

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