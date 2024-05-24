'Це питання моралі': в Раді чітко сказали, чи повертатимуть силою чоловіків з-за кордону

Більшість українських чоловіків у країнах ЄС перебувають законно або виїхали до початку великої війни. Екстрадиція можлива лише для злочинців, а для примусового повернення громадян України повинні бути правові підстави. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко "Укрінформу".
"Наразі я не бачу якихось шляхів або можливостей, щоб наших громадян якось примусово передавали Україні. І мені здається, це неможливо в принципі", - підкреслив він.
Мережко зауважив, що більшість українців, які перебувають за кордоном, здебільшого там знаходяться на законних підставах, або виїхали ще до повномасштабного вторгнення РФ. Тобто вони не є злочинцями і до них не може застосовуватися екстрадиція.
За його словами, деякі європейські держави розглядають механзми повернення військовозобов'язаних чоловіків до України. Проте в них не йшлося про повернення українських громадян силою.
"Повернення наших людей додому - це питання моралі. А вплинути на них якимись правовими засобами я не бачу можливості. Можу стверджувати, що наразі на рівні міжпарламентської дипломатії таке питання не стоїть на порядку денному", - додав Мережко.
Хто такий Олександр Мережко?
Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) — український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.
Повернення українських чоловіків в Україну - деталі
Раніше повідомлялося, що Чехія не підтримує ухилянтів – у МЗС оцінили можливість повернення чоловіків до України. Можливості Чехії щодо примусового повернення українських чоловіків на Батьківщину обмежені, заявив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.
Також раніше угорський віце-прем'єр відмовився видавати Києву українських чоловіків. Віцепрем'єр Жольт Шем'єн прокоментував чутки про те, що Київ обговорює з Брюсселем питання про екстрадицію військовозобов'язаних українців із країн-членів ЄС.
Нагадаємо, у Німеччині заговорили про висилку українських чоловіків додому. Важливо "підтримувати оборонну готовність України", додав міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Посек.
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