'Це питання моралі': в Раді чітко сказали, чи повертатимуть силою чоловіків з-за кордону

Більшість українців, які перебувають за кордоном, здебільшого там знаходяться на законних підставах, заявив Олександр Мережко.

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Чи повертатимуть українських чоловіків в з-за кордону / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Більшість українських чоловіків у країнах ЄС перебувають законно або виїхали до початку великої війни. Екстрадиція можлива лише для злочинців, а для примусового повернення громадян України повинні бути правові підстави. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко "Укрінформу".

"Наразі я не бачу якихось шляхів або можливостей, щоб наших громадян якось примусово передавали Україні. І мені здається, це неможливо в принципі", - підкреслив він.

Мережко зауважив, що більшість українців, які перебувають за кордоном, здебільшого там знаходяться на законних підставах, або виїхали ще до повномасштабного вторгнення РФ. Тобто вони не є злочинцями і до них не може застосовуватися екстрадиція.

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За його словами, деякі європейські держави розглядають механзми повернення військовозобов'язаних чоловіків до України. Проте в них не йшлося про повернення українських громадян силою.

"Повернення наших людей додому - це питання моралі. А вплинути на них якимись правовими засобами я не бачу можливості. Можу стверджувати, що наразі на рівні міжпарламентської дипломатії таке питання не стоїть на порядку денному", - додав Мережко.

Хто такий Олександр Мережко? Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) — український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.

Повернення українських чоловіків в Україну - деталі

Раніше повідомлялося, що Чехія не підтримує ухилянтів – у МЗС оцінили можливість повернення чоловіків до України. Можливості Чехії щодо примусового повернення українських чоловіків на Батьківщину обмежені, заявив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Також раніше угорський віце-прем'єр відмовився видавати Києву українських чоловіків. Віцепрем'єр Жольт Шем'єн прокоментував чутки про те, що Київ обговорює з Брюсселем питання про екстрадицію військовозобов'язаних українців із країн-членів ЄС.

Нагадаємо, у Німеччині заговорили про висилку українських чоловіків додому. Важливо "підтримувати оборонну готовність України", додав міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Посек.

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