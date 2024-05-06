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Угорський віце-прем'єр відмовився видавати Києву українських чоловіків

Дмитро Відоменко
6 травня 2024, 15:30
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Віцепрем'єр Жольт Шем'єн прокоментував чутки про те, що Київ обговорює з Брюсселем питання про екстрадицію військовозобов'язаних українців із країн-членів ЄС.
Жольт Шем'єн
Віцепрем'єр Жольт Шем'єн заявив, що всі біженці з України перебувають у безпеці в Угорщині / колаж Главред, фото УНІАН і Facebook

Влада Угорщини не має наміру повертати чоловіків, які незаконно покинули межі України, у розпорядження офіційного Києва. З такою заявою в коментарі порталу ATV виступив віцепрем'єр Жольт Шем'єн - соратник скандально відомого своїми пропутінськими поглядами прем'єра Віктора Орбана.

"Ми не будемо з'ясовувати, чи вважають українці людину призовником чи ні. Виходячи з принципів гуманності, ми не дозволимо відправити їх якомога ближче до смерті", - сказав він.

Таким чином Шем'єн прокоментував чутки про те, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорює з офіційними Брюсселем питання щодо екстрадиції військовозобов'язаних українців із країн-членів ЄС.

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Шем'єн заявив, що всі біженці з України перебувають у безпеці в Угорщині.

"У випадку з угорцями на Закарпатті - наш національний обов'язок (допомогти їм - Главред), а у випадку з українцями - гуманітарне та юридичне зобов'язання, оскільки нікого, чиє життя перебуває під загрозою, не можна видати, а українці хочуть їх звільнити, щоб їх можна було відправити на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож усі ті, хто втік до нас з України, перебувають у безпеці, і їх не буде видано!", - підтвердив віце-прем'єр.

Хто такий Віктор Орбан?

Віктор Орбан (угор. Orbán Viktor; нар.31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) - угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини в 1998-2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії і виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Скандальні заяви Віктора Орбана - позиція Угорщини щодо війни

Як повідомляв Главред, проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зайняв ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Прем'єр-міністр Угорщини та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

На святкуванні річниці угорської революції 1848 року в Будапешті прем'єр порівняв ЄС з "імперськими окупантами" і назвав "Західний світ" джерелом безкультур'я і руйнування. Також він закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на нинішніх виборах до Європарламенту. Крім цього, Орбан виступив з українофобською заявою, стверджуючи, що Україна припинить існування, якщо Захід припинить фінансову підтримку Києва.

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