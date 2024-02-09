'Це Ваша нагорода': Залужний прокоментував присвоєння йому звання Героя України

Ексголовком Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на присвоєне йому звання Героя України та вручення ордену "Золота зірка". Для нього отримана наголода є великою честю та відповідальністю. Про це Залужний написав у своєму Telegram-каналі.
"Для мене велика честь отримати звання Героя України. Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви - справжні Герої!" - написав Залужний.
Колишній головнокомандувач ЗСУ зазначив, що це нагорода для всіх захисників України, які продовжують свою службу. Він запевнив, що й надалі віддано служитиме українському народові.
"З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!" - зазначив Залужний.
Відставка Залужного
Нагадаємо, 8 лютого стало відомо про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем президент призначив Олександра Сирського.
Як повідомляв Главред, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився виконувати рекомендації радників США щодо літнього наступу проти окупантів, що стало однією з причин його відставки, за даними видання Politico.
Крім цього, 8 лютого Валерію Залужному присвоїли звання Героя України та вручили орден "Золота зірка" за видатні особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
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