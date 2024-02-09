УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це Ваша нагорода": Залужний прокоментував присвоєння йому звання Героя України

Руслана Заклінська
9 лютого 2024, 22:17
Ексголовком ЗСУ запевнив, що й надалі "з відданістю і вдячністю" служитиме Українському народові.
'Це Ваша нагорода': Залужний прокоментував присвоєння йому звання Героя України
Валерій Залужний назвав звання Героя великою честю та відповідальністю / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Ексголовком Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на присвоєне йому звання Героя України та вручення ордену "Золота зірка". Для нього отримана наголода є великою честю та відповідальністю. Про це Залужний написав у своєму Telegram-каналі.

"Для мене велика честь отримати звання Героя України. Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви - справжні Герої!" - написав Залужний.

Колишній головнокомандувач ЗСУ зазначив, що це нагорода для всіх захисників України, які продовжують свою службу. Він запевнив, що й надалі віддано служитиме українському народові.

відео дня

"З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!" - зазначив Залужний.

Відставка Залужного

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем президент призначив Олександра Сирського.

Як повідомляв Главред, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився виконувати рекомендації радників США щодо літнього наступу проти окупантів, що стало однією з причин його відставки, за даними видання Politico.

Крім цього, 8 лютого Валерію Залужному присвоїли звання Героя України та вручили орден "Золота зірка" за видатні особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
відставка Володимир Зеленський Герой Украины Валерій Залужний відставка Залужного
Реклама

Головне за день

Шольц відповів на скандальне інтерв'ю Путіна: канцлер дав обіцянку Україні

Шольц відповів на скандальне інтерв'ю Путіна: канцлер дав обіцянку Україні

22:33 Світ
"Потрібна зброя і люди": майор розповів, що зміниться після призначення Сирського

"Потрібна зброя і люди": майор розповів, що зміниться після призначення Сирського

21:55 Україна
Зеленський призначив нового начальника Генштабу: що відомо про генерала Баргилевича

Зеленський призначив нового начальника Генштабу: що відомо про генерала Баргилевича

21:18 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:21

"Сертифікат захисника" замінить ТЦК: у Раді пропонують новий підхід до мобілізації

23:14

Масова мобілізація в Росії: експерт попередив українців про загрози на фронтіВідео

23:06

Чому не можна казати "у даний момент": мовознавець пояснив серйозну помилкуВідео

22:33

Шольц відповів на скандальне інтерв'ю Путіна: канцлер дав обіцянку Україні

22:17

"Це Ваша нагорода": Залужний прокоментував присвоєння йому звання Героя України

Без допомоги США Україні загрожує заморозка війни з Росією - МусієнкоБез допомоги США Україні загрожує заморозка війни з Росією - Мусієнко
22:02

Їдемо розлучатися: Джанабаєва поділилася рідкісним фото з Меладзе

21:55

"Потрібна зброя і люди": майор розповів, що зміниться після призначення Сирського

21:27

На співачку Йолку накинулася перехожа у Москві

21:18

Зеленський призначив нового начальника Генштабу: що відомо про генерала Баргилевича

Реклама
21:10

З 1 млн мобілізованих на передовій до 300 тисяч: в ОП назвали завдання Сирського

20:59

Погрожували вбити дружину та дитину загиблого воїна ЗСУ: поліція затримала вимагачів

20:43

РФ вдарила авіабомбами по Сумщині: є загиблі та поранені, багато руйнуваньФото

20:13

Ян "Кенобі". Миру не буде, поки існує РосіяВідеоблоги

20:02

"Звикли до параноїдальних виправдань": Польща жорстко рознесла звинувачення Путіна

19:53

"Поставив себе в один ряд із Гітлером": експерт розніс скандальне інтерв'ю Путіна

19:34

Місячний календар на 10 лютого: чому не можна завершувати поточні справи

19:30

Дурниці та історична брехня: що наплів Путін КарлсонуПогляд

19:28

Український військовий трагічно загинув через тиждень після обміну з полону

19:00

"Оновлення і новий підхід": у Конгресі висловилися щодо зміни головкому ЗСУ

18:58

Політолог розповів, як Кремль спробує скористатися відставкою Залужного

Реклама
18:40

"ЗСУ тримають удар": Мусієнко оцінив ризик захоплення окупантами Часового Яру

18:40

Новий Головком: чим відзначився Сирський?Погляд

18:34

ЗСУ намагаються виконати дві задачі: експерт розкрив критичну ситуацію в Авдіївці

18:18

"Виглядати на 10 років молодше": які маски омолоджують обличчя найкраще

18:10

"Став зрадником": Медведєв істерить через призначення Сирського головкомом ЗСУ

17:53

Конгресмени в Києві: в Україну прибула важлива двопартійна делегація із США

17:45

З'явилася реакція ЄС на відставку Залужного

17:43

Серйозна негода йде в Україну: у яких областях повалить дощ зі снігом

17:18

СБУ била дронами відразу по двох НПЗ у РФ: ЗМІ дізналися про удар по важливій установці

17:06

Благодійний вечір боксу SpartaBox за підтримки Favbet зібрав 5 млн грн реклама

17:00

"Барометр ринку праці України 2023. Прогнози на 2024": результати дослідження grc новости компании

16:58

"РФ наступає великими силами": експерт попередив про ризик втрати АвдіївкиВідео

16:55

​"Ми очікуємо на нові рішення": Умєров провів першу робочу нараду з Сирським

16:52

Навіщо натирати ванну грейпфрутом: маловідомий секрет досвідчених господарок

16:13

Працюватимуть цілодобово: Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації

16:10

"Повторив стару брехню": в ЄС жорстко відреагували на інтерв'ю Путіна Карлсону

16:00

Потрібно за 5 секунд знайти помилку на картинці: загадка для найкмітливіших

15:56

Плювався просто на підлогу: Путін зганьбився під час інтерв'ю Карлсону

15:50

Якщо не отримаємо допомогу від США: в Україні можуть підняти податки

15:35

Як очистити чайник, якщо він згорів: спосіб, який виручить кожну господиню

Реклама
15:19

Перелом у війні: Данілов відреагував на можливу перемогу Трампа на виборах у США

15:19

Блогерка-мільйонниця показала простий рецепт карамелі та розповіла її секрет

15:06

"Геополітичний божевільний": у ГУР рознесли нові марення Путіна щодо України

14:51

5 правил, як робити масаж обличчя самостійно: чудовий спосіб позбутися набряківВідео

14:43

Країна НАТО отримала дані про загрозу нападу Росії: названо терміни

14:38

LOBODA заспівала про свій головний орієнтир у нових реаліях українською мовоюВідео

14:13

Стала трансвеститом: Лорак видала черговий маячний пост і нарвалася на критику українців

14:12

"Математичні розрахунки, які працюють" - Мусієнко про термін нового контрнаступу

14:06

РФ атакувала б НАТО ракетами і БПЛА: у США пояснили важливість допомоги Україні

13:53

Вибух на ракетному заводі РФ: в британській розвідці назвали ймовірну причину

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти