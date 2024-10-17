"Це вже буде слабкий Путін": Маломуж сказав, коли Україна зможе перемогти на фронті

Для перемоги на фронті нам потрібні альтернативні дії і потужні операції, неочікувані для ворога.

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Маломуж сказав, коли Україна зможе перемогти на фронті/ колаж: Главред, фото: Главред, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Україна може вийти на кордони 1991 року, але це залежатиме від того, наскільки наша держава підготує всі потрібні для цього стратегічні заходи. Для перемоги у війні нам потрібна не затяжна війна і не просто один прорив на Курщину, а альтернативні дії і потужні операції, неочікувані для ворога.

Тільки це змінить ситуацію, і тоді вихід на кордони 1991 року стане перспективою найближчого року. Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж під час чату на Главреді.

"Коли Путін почне програвати на фронті, почне наближатися і падіння його режиму. І тоді союзники України почнуть вимагати забрати російські війська з території нашої країни на кордони 1991 року. За таких умов Путіну дозволять на певний час зберегти свій режим. Тобто це буде не повний крах Росії", – зазначив Маломуж.

За його словами, Путін може піти на виведення військ з України і повернення до кордонів 1991 року тільки під загрозою краху – не тільки військового, а й внутрішнього.

"Адже коли Путін почне програвати, і його партнери (багатьох із них я знаю особисто), і російські опозиціонери (які зараз поховалися), і військовослужбовці (незадоволені діями влади, особливо ті, що були репресовані) швидко об’єднаються проти нього. Це вже буде слабкий Путін, і він буде погоджуватися на всі варіанти дій, щоб зберегти себе, свій режим і уникнути стратегічного програшу", – сказав генерал армії України.

Він зазначив, що під час розпаду Росії і масових виступів будуть змови всередині оточення Путіна, і саме це буде наш час, щоб перемагати на фронті, об’єднати сили Заходу та інших країн.

"Тоді Китай, Туреччина, Індія, Бразилія і багато інших країн Глобального Півдня, а також арабських країн і країн Латинської Америки стануть на бік міжнародного права, а це означає відновлення суверенітету України. За таких умов формуватиметься новий світопорядок і нова архітектура безпеки світу. В кулуарах уже готуються нові домовленості на перспективу типу Гельсінкських угод. І там немає місця війні, проблему треба зняти. І це буде вирішуватися на полі бою. Але для цього потрібна велика робота на фронті, а також велика дипломатична робота з нашими партнерами", – сказав Маломуж.

Дивіться відео чату з генералом армії України Миколою Маломужем:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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Також раніше повідомлялося, що ворог активізував атаки з бронетехнікою – на кону важливе місто на Донеччині. Ворог застосовує техніку, щоб швидше просуватися до великого населеного пункту.

Нагадаємо, у Третій штурмовій зробили заяву про план перемоги України. Війська агресорки Росії просуваються на полі бою, зазначив Максим Жорін.

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