Росіяни готують ядерні провокації, у тому числі на ЗАЕС – Зеленський

Росіяни окупували станцію в Енергодарі, не думаючи про наслідки. Тепер їх потрібно зупинити.

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Радіаційна небезпека існує не лише для України, а й для всього світу / Колаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Ризик ядерного інциденту на Запорізькій атомній електростанції залишається високим, це може стати найбільшим джерелом радіації у Європі і навіть світі, тому Формула миру враховує ядерну безпеку.

Про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, через це російські війська повинні вийти із Запорізької АЕС.

Зеленський наголосив, що більшість країн, чиї представники присутні у залі Генасамблеї, знають, про яку небезпеку йде мова, коли війська країни-агресора Росії знаходяться на атомній станції. Тому лише виведення звідти російських солдатів забезпечить більш-менш безпечну ситуацію.

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"Російська армія не може отримати значних переваг на полі бою. Путін шукає інших шляхів зламати дух боротьби українців. Одна з його цілей - це наша інфраструктура, росіяни продовжують атакувати наш енергетичний сектор", - додав він.

Президент наголосив, що наразі російська армія знищила всю теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру, через що мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку. Саме цього прагне Путін.

"Нещодавно я отримав звіт від нашої розвідки і Путін знову планує атаки на наш ядерний реактор та інфраструктуру для того, щоб від'єднати ядерні реактори від системи постачання України та сусідніх держав", - зауважив Зеленський.

Через це існує величезний ризик в сфері ядерної безпеки і Україні потрібен захист. Адже Україна хоче закінчити цю війну чимскоріш, це включає і Формула миру. А якщо буде зруйнований будь-який із українських ядерних реакторів, війна може зачепити і інші держави, які відчують руйнівний ефект на собі.

Формула миру / Інфографіка: Главред

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Створення небезпеки російськими військами на ЗАЕС

Нещодавно російська пропаганда почала поширювати наратив про те, що Україна нібито готується обстріляти Запорізьку та Курську АЕС. Такі заяви можуть свідчити про підготовку Росією теракту з ядерною провокацією.

Напередодні президент України Володимир Зеленський оцінив потенційну можливість повернення Запорізької АЕС під контроль України, зазначивши, що самих лише політичних кроків у цьому процесі замало, адже небезпека від перебування російських окупантів на станції дуже висока.

Нагадаємо, під час своєї 68-ї сесії 65 голосами Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Співавторами документа виступили 52 країни-члени агентства.

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