УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни готують ядерні провокації, у тому числі на ЗАЕС – Зеленський

Анна Косик
25 вересня 2024, 17:06оновлено 25 вересня, 18:06
90
Росіяни окупували станцію в Енергодарі, не думаючи про наслідки. Тепер їх потрібно зупинити.
Зеленский, Запорожская АЭС
Радіаційна небезпека існує не лише для України, а й для всього світу / Колаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Ризик ядерного інциденту на Запорізькій атомній електростанції залишається високим, це може стати найбільшим джерелом радіації у Європі і навіть світі, тому Формула миру враховує ядерну безпеку.

Про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, через це російські війська повинні вийти із Запорізької АЕС.

Зеленський наголосив, що більшість країн, чиї представники присутні у залі Генасамблеї, знають, про яку небезпеку йде мова, коли війська країни-агресора Росії знаходяться на атомній станції. Тому лише виведення звідти російських солдатів забезпечить більш-менш безпечну ситуацію.

відео дня

"Російська армія не може отримати значних переваг на полі бою. Путін шукає інших шляхів зламати дух боротьби українців. Одна з його цілей - це наша інфраструктура, росіяни продовжують атакувати наш енергетичний сектор", - додав він.

Президент наголосив, що наразі російська армія знищила всю теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру, через що мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку. Саме цього прагне Путін.

"Нещодавно я отримав звіт від нашої розвідки і Путін знову планує атаки на наш ядерний реактор та інфраструктуру для того, щоб від'єднати ядерні реактори від системи постачання України та сусідніх держав", - зауважив Зеленський.

Через це існує величезний ризик в сфері ядерної безпеки і Україні потрібен захист. Адже Україна хоче закінчити цю війну чимскоріш, це включає і Формула миру. А якщо буде зруйнований будь-який із українських ядерних реакторів, війна може зачепити і інші держави, які відчують руйнівний ефект на собі.

Росіяни готують ядерні провокації, у тому числі на ЗАЕС – Зеленський
Формула миру / Інфографіка: Главред

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Створення небезпеки російськими військами на ЗАЕС

Нещодавно російська пропаганда почала поширювати наратив про те, що Україна нібито готується обстріляти Запорізьку та Курську АЕС. Такі заяви можуть свідчити про підготовку Росією теракту з ядерною провокацією.

Напередодні президент України Володимир Зеленський оцінив потенційну можливість повернення Запорізької АЕС під контроль України, зазначивши, що самих лише політичних кроків у цьому процесі замало, адже небезпека від перебування російських окупантів на станції дуже висока.

Нагадаємо, під час своєї 68-ї сесії 65 голосами Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Співавторами документа виступили 52 країни-члени агентства.

Читайте також про Формулу миру України:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ООН Володимир Зеленський Генасамблея ООН Запорізька АЕС енергетика
Реклама

Головне за день

"За це Путін вам дасть "приз": Зеленський відкинув "план миру" Китаю та Бразилії

"За це Путін вам дасть "приз": Зеленський відкинув "план миру" Китаю та Бразилії

17:53 Україна
Росіяни готують ядерні провокації, у тому числі на ЗАЕС – Зеленський

Росіяни готують ядерні провокації, у тому числі на ЗАЕС – Зеленський

17:06 Україна
"Час себе заявити": експерт відповів, чи підтримає Байден план Зеленського

"Час себе заявити": експерт відповів, чи підтримає Байден план Зеленського

17:04 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Іноземці зламають язик : які слова можуть вимовити лише українці - список 17998

Іноземці "зламають язик": які слова можуть вимовити лише українці - список

Лише найуважніший знайде 3 відмінності за 25 секунд: складна загадка для найрозумніших 14148

Лише найуважніший знайде 3 відмінності за 25 секунд: складна загадка для найрозумніших

Чудеса : Альбіна Джанабаєва показала доньку від Валерія Меладзе 11500

"Чудеса": Альбіна Джанабаєва показала доньку від Валерія Меладзе

Коли прийде сильне похолодання і сильна злива в Україну: синоптик назвав дати 8045

Коли прийде сильне похолодання і сильна злива в Україну: синоптик назвав дати

Останні новини

18:29

У Філатова замовили ремонт лікарні у компанії з 14 кримінальними справами - ЗМІ

18:08

Путін хоче вибити ЗСУ із Курщини до 1 жовтня: Розумний дав неочікуваний сценарій боївВідео

17:58

"Друга Стрємоусова" Стахіва викрили на "зливі" даних про ЗСУ: дали ще одну підозру

17:53

"За це Путін вам дасть "приз": Зеленський відкинув "план миру" Китаю та Бразилії

17:45

"Виходити з цілих населених пунктів": військовий попередив про втрату Донбасу

Війна затягнеться до 2026 року, якщо цієї осені не буде заморозки конфлікту – РозумнийВійна затягнеться до 2026 року, якщо цієї осені не буде заморозки конфлікту – Розумний
17:16

Прем'єру Словаччини надіслали конверт із кулею: що відомо про "послання" Фіцо

17:15

Чому каструлю назвали каструлею: цікава історія про походження слова

17:06

Росіяни готують ядерні провокації, у тому числі на ЗАЕС – Зеленський

17:04

"Час себе заявити": експерт відповів, чи підтримає Байден план Зеленського

Реклама
17:00

Гороскоп на жовтень-2024: комета, що несе катастрофи, ядерна загроза для Львова і сюрприз для РФВідео

16:53

Ворожі ДРГ прориваються до Вугледара: ЗСУ тримають оборону на околицях міста

16:28

Ердоган заявив, що країни НАТО проти вступу України, та згадав "дружбу" з РФ

16:18

Позиція Путіна похитнулась після операції ЗСУ в Курській області - Розумний

16:15

"Треба масштабувати війну в РФ": в ОП назвали 3 способи, як запобігти ударам Росії по АЕС

16:12

Українські військові вважають СЗЧ Гнєзділова зрадою побратимів в окопах

16:06

За допомогою харчової плівки: як прочистити унітаз без вантуза і сантехніків

15:56

Відстрочка від мобілізації діятиме тільки до 9 листопада — розʼяснення ТЦК

15:26

Навіщо кішкам "кишеньки" на вухах: цікава особливість тварин

15:26

СБУ обшукала львівського провокатора Стахіва, який відомий дружбою із колаборантамиВідео

15:16

Територіальні поступки і війна в довгу: в ОП відповіли, чи можливі такі сценарії

Реклама
14:56

Україна житиме з відключеннями світла навіть після війни: прогноз

14:54

Треба знайти 3 відмінності за 36 секунд: складна загадка для найрозумніших

14:47

Як назавжди позбутись мишей із свого дому: які рослини налякають їх

14:28

Водіям на замітку: що означає дорожній знак білого ромба на синьому тлі

14:18

Юрій Горбунов показався після операції - що сталося

14:14

У житті почнеться "чорна смуга": що не можна робити 26 вересня - прикмети

14:00

Коли прийде сильне похолодання і сильна злива в Україну: синоптик назвав дати

13:50

Чому неправильно казати "гарна тюль": якої помилки треба уникати, "як вогню"Відео

13:45

Війна може зупинитися вже у 2025-му: боєць ЗСУ розкрив небезпекуВідео

13:18

На телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем'єра серіалу "Лікарка за покликанням" - коли дивитися

13:09

Стане білосніжною: як відмити емальовану каструлю всерединіВідео

12:48

"РФ спробує влаштувати блекаут": експерт сказав, по яких об’єктах планує вдарити Росія

12:27

Гороскоп на завтра 26 вересня: Овнам - несподіванка, Скорпіонам - фінансовий удар

12:21

Відмова від санкцій та припинення боїв: Китай пояснив, як хоче закінчити війну в Україні

12:04

Як позбутись борошнистого червця на рослинах: ефективний домашній засіб

12:01

"Найбільша радість": Віталій Козловський уперше показав обличчя синаФото

11:59

Російські бійці прорвались зі сходу у Вугледар: Згурець повідомив про новий план РФ

11:58

Україна може почати контрнаступ у 2025 році, але є дві умови – WP

11:29

Два бабиних літа та сувора зима: народний синоптик здивував прогнозом для України

11:23

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Терезам - успіх, Скорпіонам - гармонія, Стрільцям - зміниВідео

Реклама
11:12

Не всі здогадуються: що означає квадрат з колом всередині на етикетці одягу

10:46

Кабмін змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових та пораненим бійцям

10:45

"Світла може не бути по 18 годин": експерт описав плачевний сценарій на зиму

10:34

Китайський гороскоп на завтра 26 вересня: Драконам - втрата, Мавпам - розрив стосунків

10:16

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Ракам - свято, Левам - добробут, Дівам - радістьВідео

10:12

Коли розпочнеться опалювальний сезон 2024 року: до чого готуватись українцям

09:58

"Велика територія заражена": до яких наслідків призвів вибух ракети "Сармат"

09:57

Білий дім знайшов "обхідний шлях", щоб продовжити надавати зброю Україні – Politico

09:52

"Перебіжчики і зрадники": у РФ закликали Пугачову та Орбакайте позбавити всього

09:18

РФ може захопити весь Вугледар: в ISW попередили про серйозні загрози для ЗСУ

^
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти