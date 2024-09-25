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Польща має "негайно втрутитися": Дуда зробив заяву на тлі загрози ударів по АЕС України

Руслана Заклінська
25 вересня 2024, 22:32
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Існує ризик атак на Рівненську та Хмельницьку електростанції, заявив Анджей Дуда.
Польща має 'негайно втрутитися': Дуда зробив заяву на тлі загрози ударів по АЕС України
Що робитиме Польща, якщо Росія атакує українські АЕС - відповідь Дуди / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Небезпека ударів Росії по українських атомних електростанціях є реальою. Польща негайно втрутиться у разі таких атак і викличе експертів. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до США, пише РАР.

Під час спілкування з журналістами Дуда прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про плани Росії атакувати українські АЕС за допомогою держав-сателітів та відключити їх від енергомережі. Польський президент нагадав, що Росія раніше вже здійснювала атаки на Запорізьку та Чорнобильську АЕС, однак "на щастя, ядерної катастрофи не було".

"Є ризик атак на інші електростанції - Рівненську чи Хмельницьку - і ми повинні це враховувати. Якщо будуть атаки, ми повинні будемо негайно втрутитися і викликати експертів", - наголосив Дуда.

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Хто такий Анджей Дуда

Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

Ядерний удар РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, ввечері 25 вересня лідер Росії Володимир Путін анонсував зміни до ядерної доктрини, які передбачають можливість ядерної атаки на неядерні держави, що отримують підтримку від ядерних країн. Зокрема, Кремль пропонує вважати агресію проти Росії або Білорусі підставою для ядерного удару.

Президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що ризик ядерного інциденту на Запорізькій АЕС залишається високим. Він також попередив, що будь-яка атака на ядерні реактори загрожує не лише Україні, а й іншим країнам.

Польща має 'негайно втрутитися': Дуда зробив заяву на тлі загрози ударів по АЕС України
Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Раніше аналітики у коментарі для видання WP зазначали, що Росія може вдатися до ядерних заходів або прямого нападу на країни НАТО лише в разі, якщо Путін відчує, що існуванню Росії загрожує серйозна небезпека, і вважатиме, що у нього немає інших варіантів.

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АЭС ядерний удар Анджей Дуда війна Росії та України ракетний удар
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