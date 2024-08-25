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"Усіх катували": боєць ЗСУ відповів на критику командира Азова щодо обміну полоненими

Олексій Тесля
25 серпня 2024, 19:32
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Звільнені строковики були в колонії у Володимирській області, а деякі - у мордовських таборах, повідомив Максим Колесников.
Прокопенко, обмін полоненими
Денису Прокопенку відповіли на критику обміну полоненими / Колаж: Главред, Фото: t.me/dmytro_lubinetzs, t.me/azov_media

Українських військових-строковиків, яких на День незалежності звільнили з російського полону, катували та морили голодом, тож їхнє повернення з полону не можна назвати "змарнованими часом і шансом".

Таким чином боєць ЗСУ, колишній військовополонений Максим Колесніков прокоментував заяву командира "Азова" Дениса "Редіса" Прокопенка з критикою нещодавнього обміну полоненими з РФ.

Він не погодився з оцінкою Прокопенка про те, що Україна змарнувала шанс і час, а також нагадав, що в рамках цього обміну звільнили 15 із понад 30 бійців його підрозділу, яких утримували в РФ ще з 20 березня 2022 року.

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"Це все строковики. Деякі були в колонії у Володимирській області. Деякі - у мордовських таборах. Усі два з половиною роки голодували. Усіх катували. На всіх чекають місяці реабілітації. Усі вони були в оточенні і здалися після кількох боїв за наказом. За всієї поваги до "Редіса", за всього захоплення подвигом "Азова", і за всього бажання повернення героїв Маріуполя - вчора Україна не змарнувала часу і шансу", - написав Колесніков.

Обмін полоненими: позиція Прокопенка

Зазначимо, що раніше командир "Азова" "Редіс", коментуючи цю подію, дорікнув українській владі за те, що в рамках обміну додому не повернувся жоден полонений "азовець".

"Незважаючи на те, що полонені росіяни самі просили обміняти їх на "азовців". Незважаючи на те, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили. Усім цим не скористалися. У сьогоднішньому обміні вкотре жодного "азовця". Дорогоцінний шанс і час втрачено", - написав він, додавши, що до "азовців" у полоні ставляться найгірше.

Хто такий Денис Прокопенко?

Денис Прокопенко - український офіцер, полковник Національної гвардії України, командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", учасник російсько-української війни, Герой України (19 березня 2022). Командир операції битви за Маріуполь (2022), пише Вікіпедія.

Обмін полоненими з РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що між Україною та Росією в День Незалежності, 24 серпня, відбувся новий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 115 наших захисників. Серед них були й ті, хто потрапив у російський полон два з половиною роки тому. Військові змогли вперше за довгий час зателефонувати своїм рідним і розповісти їм чудову новину - вони вже вдома.

Нагадаємо, раніше Україна почала операцію в Курській області, захопивши, за різними даними, тисячі російських військовослужбовців у полон. Відтоді президент Володимир Зеленський регулярно звітував про поповнення обмінного фонду.

Як повідомлялося раніше, з'явилася інформація про переговори між Києвом і Москвою щодо обміну полоненими.

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Азов ЗСУ обмін полоненими війна Росії та України
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