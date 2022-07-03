"Це ганьба!": Гіркін закотив істерику через звільнення бійців ЗСУ з російського полону

Терорист різко "пройшовся" по російській владі.
Обмін полоненими між Україною і Росією розгнівав колишнього ватажка терористів "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).
Військовий злочинець вважає, що тепер українці будуть захищати свою країну і вбивати окупантів до останнього, оскільки не бояться потрапити в полон.
"Це ганьба! Ганьба! Якщо влада (РФ - ред.) каже, що не будемо брати в полон, то треба це виконувати! Коли влада, в особі третьої фігури в Росії, каже, що не випустимо, а потім здійснюю обмін - це ганьба!", - обурюється Гіркін.
За його словами, обмін полоненими - це "показник розхлябаності Росії".
Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими, в ході якого з російського полону звільнено 144 українських захисники.
"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 144 українських захисники. Це найбільший обмін з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 захисників "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовців полку "Азов", - повідомили в українській розвідці.
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