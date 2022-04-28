Додому повернулися 13 офіцерів і 20 солдатів ЗСУ: Україна провела новий обмін полоненими

Додому повернулися 33 українських військових і 12 цивільних, розповіла Ірина Верещук.
У четвер відбувся новий обмін полоненими, повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Як написала вона у своєму Telegram-каналі, звільнили з російського полону 45 наших українців.
При цьому додому повернулися 33 українських військових і 12 цивільних.
"Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів і 20 солдатів (з яких 5 поранені). Також повертаємо додому 12 наших цивільних", - написала Верещук.
Нагадаємо, 1 квітня, відбувся обмін полоненими в Запорізькій області. Це був другий за час війни Росії в Україні обмін військовополоненими. Були звільнені 86 українських героїв, яких утримували окупанти. Серед звільнених - 15 жінок.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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