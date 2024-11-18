'Це не випадкові удари': Зеленський емоційно відреагував на атаку по Одесі

Ударами по цивільній інфраструктурі Росія демонструє свою справжню мету — бажання воювати, наголосив президент.

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Росія показує, що її цікавить тільки війна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Головне із заяви Зеленського:

Росіяни вдарили балістикою по житловому району Одеси

Загинуло 8 людей, ще понад 30 постраждали

Ударами РФ показує, що її цікавить лише війна

Російські окупанти показово вдарили балістикою по житловому району Одеси. Внаслідок атаки загинули 8 людей, ще близько двадцяти постраждали. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали. Залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує", - зазначив глава держави. відео дня

За його словами, приліт ракети відбувся на парковку. Через ворожий удар пошкоджено багатоквартирний будинок, університет і адміністративну будівлю.

"Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", - наголосив Зеленський.

Оновлено 14:00: За словами керівника Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ракетного удару РФ по середмістю Одеси загинуло 8 людей, серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні люди.

"Поранено 39 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомога була надана на місці", - розповів він.

На місці удару працюють екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергової атаки росіян проти цивільного населення Одещини.

Оновлено 15:11: В Одесі збільшилась кількість загиблих та постраждалих. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одесі зросла до 10, ще 44 людини постраждали, серед них четверо дітей.

В результаті удару пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, будівлю університету, 2 адмінбудівлі, додали в ДСНС. Вдалося врятувати 2 людини. Рятувальники та добровольці ліквідували пожежу на загальній площі 500 кв.м.

Ракети РФ / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, вдень 18 листопада росіяни вдарили балістикою прямо у двір житлового будинку в Одесі. Внаслідок атаки загинуло 8 осіб, ще 18 отримали поранення, серед них одна дитина. Усі постраждалі — мирні жителі. Четверо людей перебувають у важкому стані.

Як повідомляв Главред, 17 листопада Росія здійснила одну із наймасштабніших атак по Україні. Ворог запустив понад 200 ракет і дронів. Сили протиповітряної оборони знищили 144 повітряні цілі, серед яких 102 ракети та 42 дрони типу "Шахед". Ще 41 безпілотник локаційно втрачено.

Також увечері 17 листопада РФ завдала балістичного удару по дев'ятиповерховому будинку в Сумах. Внаслідок атаки всі будівлі поблизу залишилися без вікон.

Станом на ранок 18 листопада кількість постраждалих у Сумах зросла до 89 осіб, серед яких 11 дітей. Загинули 11 людей, двоє з них - діти.

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Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

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