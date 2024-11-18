РФ атакувала Україну балістикою та дронами: скільки цілей збила ППО

Сумську область атакували "Іскандерами" із Воронезької області та керованою ракетою Х-59 із Курської області, повідомили в Повітряних силах.

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Росія запустила по Україні "Іскандери" та дрони / Колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС України, ua.depositphotos.com

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Вночі РФ атакувала Україну ракетами "Іскандер-М" та дронами "Shahed"

Збито вісім із 11 ворожих БпЛА

Балістичні ракети силам ППО не взалося знищити

У ніч проти 18 листопада Росія атакувала Україну ракетами "Іскандер-М" та дронами-камікадзе "Shahed". Більшу частину ударних БпЛА сили ППО знищили, проте балістичні ракети перехопити не вдалося. Про це повідомили Повітряні сили України.

"У ніч на 18 листопада ворог атакував Сумську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, із Курщини російські окупанти випустили 11 ударних БпЛА типу "Shahed", а також безпілотники невстановленого типу. Українська протиповітряна оборона знищила 8 дронів у п'яти областях:

Полтавській;

Харківській;

Черкаській;

Чернігівській;

Київській.

За даними військових, ще три безпілотники втрачено локаційно.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / Фото: Повітряні сили ЗСУ

Удар РФ по Сумах - що відомо

Як повідомляв Главред, 17 листопада Росія запустила більше 200 ракет і дронів по Україні. Силап ППО вдалося знищити 144 повітряні цілі - 102 ракети та 42 "Шахеда". Ще 41 дрон був локаційно втрачений у різних регіонах України.

Також ввечері 17 листопада РФ вдарила балістичною ракетою по дев'ятиповерхівці в Сумах. Усі будинки поблизу місця прильоту залишилися без вікон.

Ввечері рятувальники повідомляли, що внаслідок атаки загинуло 10 осіб, серед них двоє дітей. Постраждала 51 людина.

Однак станом на ранок 18 листопада відомо, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах збільшилася до 89 людей, з них 11 дітей. Загинуло 11 людей, з них 2 дитини.

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