У Сумах приліт по житловому мікрорайону, є загиблі: РФ запустила балістичну ракету

17 листопада країна-агресорка Росія жорстоко атакувала цивільну інфраструктуру у Сумах.

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РФ атакувала Суми / колаж: Главред, фото: Главред

Ввечері 17 листопада країна-агресорка Росія атакувала Суми балістичною ракетою. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Внаслідок удару сталося влучання в багатоповерхівку.

Згодом секретар Сумської міськради Артем Кобзар повідомив про серйозні пошкодження багатоквартирного будинку та поранених. Зараз працівники ДСНС та Національної поліції евакуюють людей.

Як повідомляє кореспондент Главреду, що поруч із місцем прильоту розташовані два дитячих садочки та житлові будинки. Усі будинки, які навколо, залишилися без вікон після потужного удару.

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За даними місцевих ЗМІ, станом на 22:10 відомо про щонайменше 7 загиблих.

Також у Сумській ОВА повідомили, що штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгортає свою роботу в ДНЗ № 9. Усі, кому треба місце переночувати, можуть підходити до садочка 9. Також автобусами розвозитимуть людей до місць ночівлі.

Станом на 22:20 відомо про 8 загиблих, серед яких 1 дитина, та 10 поранених унаслідок ракетного удару по густонаселеному житловому мікрорайону. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після атаки РФ по Сумах відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція.

"Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей", - зазначив Зеленський у Telegram.

Зеленський відреагував на обстріл Сум / скріншот: Telegram

Дивіться відео про те, як Росія атакувала Суми:

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 17 листопада країна-агресорка влаштувала ракетний терор по території України. Вибухи лунали у багатьох областях.

Відомо, що окупанти запустили більше 200 ракет і дронів для атаки по Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом було зафіксовано 210 повітряних цілей. Росіяни запустили 90 безпілотників та 120 ракет. Ворог підняв у небо 7 стратегічних бомбардувальників.

Згодом РФ запустила Кинджали по Україні. У кількох областях України було зафіксовано потужні вибухи. Відомо, що у ніч на 17 листопада було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі. Близько 6:30-7:00 крилаті ракети увійшли в повітряний простір України.

Зранку під ударом РФ опинилась столиця України. Росіяни масовано запустили по Києву ракети і дрони - у центрі міста стались прильоти по житлових будинках. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про постраждалих та пошкодження.

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