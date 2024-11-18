Тіла вбитих лежать просто на вулиці: РФ вдарила по житлових будинках в Одесі

Пошкоджена цивільна інфраструктура, є жертви серед цивільних.

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РФ здійснила атаку на Одесу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Російські агресори здійснили балістичного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Російська ракета впала прямо у двір житлового будинку. Тіла вбитих мирних людей лежать просто на вулиці після російського ракетного удару.

Деталями страшного злочину проти мирного населення поділився голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

"Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - зазначив він. відео дня

Оновлено 13-07 - Попередньо, внаслідок російської російської атаки 8 загиблих та 18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.

Вже є 8 загиблих після прильоту, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. За його даними, ще одна ракета не розірвалася, вона у будівлі навчального закладу.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також підтвердив, що вже відомо про загиблих та поранених.

"Черговий ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки. Висловлюю щирі співчуття рідним. Країна-терорист повинна понести покарання за всі смерті та руйнування!", - зазначив він.

Як зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак, в Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі.

"Російські вбивці вже навіть не приховують своїх намірів", - заявив він.

ОТРК Іскандер / Инфографика: Главред

Як повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, росіяни заздалегідь вдарили балістичною ракетою Іскандер - М.

На жаль, Одеса не встигла оговтатись після вчорашньої атаки. Багато мешканців міста досі залишаються без електроенергії. Частина будинків залишилася без тепла та води, не працюють школи та міський електротранспорт.

За даними ДТЕК , станом на вечір 17 листопада, спеціалісти продовжували відновлювати електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити доступ до води та тепла. Там, де це було можливо, також підключали до мережі побутових споживачів.

"Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. На жаль, поки що немає технічної можливості подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури Київського (мікрорайон Таїрове) та Приморського (мікрорайон Аркадія) районів міста. Роботи тривають", - заявили у ДТЕК.

Ракетні атаки на Україну - що відомо

Вранці 17 листопада Україна зазнала чергової масштабної атаки. Російські війська обстріляли регіони країни, використовуючи ракети різних типів і дрони-камікадзе.

За інформацією Главред, ракетний обстріл тривав близько двох годин.

Як зазначив президент Зеленський, удар завдався із близько 120 ракет і 90 дронів. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні.

У Миколаєві, на жаль, є загиблі, серед постраждалих – діти, адже російські війська вдарили по житлових будинках. Також було зафіксовано руйнування та пожежі у двох місцях, які охопили площі 150 і 20 квадратних метрів. Пожежі були ліквідовані рятувальниками.

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Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

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