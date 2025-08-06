"Це пастка": у ЦПД пояснили, чому Україні не вигідне перемир'я з РФ у небі

РФ хоче повітряну паузу, щоб накопичити ресурс для відновлення ударів у потрібний для них момент.

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РФ може запропонувати перемир'я в повітрі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Сили оборони Півдня

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Пропозиція РФ - це пастка, оскільки за цим немає наміру припинити війну

Важливо розуміти ККД від масованих ударів РФ по Україні

Країна-агресор РФ буде далі намагатися затягувати час із припиненням вогню, але водночас висувати ідеї на кшталт "припинення вогню в повітрі", але не на землі, про що вже написали західні медіа, заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Фактично це пастка, оскільки за цим немає жодного наміру припинити війну. Навпаки - намір росіян її продовжити і зробити так, щоб не відчувати болючих ударів углиб Росії, а також паралізованого авіасполучення - це, вважаю, найуспішніші наші дії, бо це параліч як цивільної авіації, так і вантажної логістики, яка залежить від роботи аеропортів", - написав він у Telegram.

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При цьому глава ЦПД зазначив, що важливо розуміти ККД від масованих ударів РФ по Україні.

"Росія кошмарить цивільних, але військових цілей їхні повітряні удари не досягають, дуже низький відсоток. Наші ж дії більш точкові й успішні", - зазначив він.

Водночас Коваленко додав, що РФ хоче повітряну паузу, щоб накопичити ресурс для відновлення ударів у потрібний для них момент, а також піти від санкцій зараз, продовживши війну на землі.

"Важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. Усе інше - фінти росіян, яких не можна допускати і потрібно відразу бити санкціями", - резюмував він.

Чи може РФ припинити вогонь: думка експерта

Директор Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара поділився думкою про можливі шляхи завершення війни в Україні. За його словами, Росія може припинити бойові дії лише у двох випадках. Один із них - це зміна влади в самій РФ, за якої до управління країною прийде менш агресивне керівництво. Однак, за словами експерта, поки таких передумов не спостерігається.

При цьому Хара припускає, що вже до кінця цього року або на початку наступного може настати тимчасове затишшя на фронті, оскільки Москві, ймовірно, буде потрібна пауза в бойових діях.

Раніше повідомлялося про те, що Путін готовий до перемир'я тільки за однієї умови. У Reuters припускають, що Путін не прийме ультиматум Трампа, адже військові цілі для нього в пріоритеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ розглядає перемир'я в повітрі, щоб уникнути покарання Трампа. Візит спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви може стати останнім шансом для Кремля досягти компромісу зі США.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Глава української держави подякував США за підтримку миру і зазначив, що Москва уважно стежить за позицією Трампа.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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