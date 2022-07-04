"Це була репетиція, чекай зустрічі": у Херсоні партизани передали "привіт" колаборанту-нардепу

Олексій Ковальов / колаж Фото Facebook і Обозреватель

У тимчасово окупованому росіянами Херсоні українські партизани активно чинять опір окупантам і передають погрози - "привіти" місцевим колаборантам, повідомляє портал" Обозрєватєль". Цього разу сміливці звернулися до нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.

Відомо, що наприкінці червня він вижив після замаху на своє життя, а потім відразу записав відеозвернення, в якому звинуватив спецслужби України в підриві власного автомобіля.

У свою чергу, партизани Херсонщини звернулися до Ковальова і заявили, що той вибух був всього лише репетицією. Також колаборанту порадили готуватися до чергової зустрічі.

"Льоша, це була репетиція. Чекай зустрічі", - листівки такого змісту масово партизани розклеїли по Херсону.

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Нагадаємо, раніше оперативники Держбюро розслідувань встановили, що нардеп від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов перейшов на бік російських окупантів. Підконтрольні йому підприємства постачали продукти в анексований Крим з подальшим продажем там.

3 травня стало відомо, що нардепа-зрадника виключили зі складу фракції. Згодом у ДБР порушили кримінальне провадження щодо Ковальова за колабораційну діяльність.

22 червня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що на Херсонщині підірвали автомобіль Ковальова.

"Я можу підтвердити, що було скоєно певну дію. Автомобіль точно підірваний. В якому стані знаходиться цей колаборант і зрадник, ми з'ясовуємо", - говорив він.

Проте, згодом стало відомо, що Ковальов залишився живий.

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