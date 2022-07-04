УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Передові підрозділи ЗСУ знаходяться за кілометр від передмість Херсона - The Economist

4 липня 2022, 08:01

Бої за місто будуть важкими, але в українських військових є перевага.

всу
ЗСУ підійшли до окупованого Херсона / УНІАН

На Херсонському напрямку триває успішна контрнаступальна операція українських сил.

Передові підрозділи ЗСУ знаходяться в кілометрі від перших передмість Херсона. Але бої за місто будуть важкими, повідомляє The Economist з посиланням на неназваного співробітника української військової розвідки.

За його словами, наступні два тижні будуть ще цікавішими. Повідомляється, що докорінно ситуацію можуть змінити поставки більшого числа західних ракетних систем, а поки на південний напрямок направили тільки деяку кількість американських гаубиць M777.

"Російські військові постійно вдосконалюють свої укріплення, насичуючи лінію оборони довготривалими вогневими точками з бетону", - кажуть джерела видання.

читайте такожЗСУ контрнаступають на Херсон: у армії є тактичний успіх, але зброї все ще мало – нардепНаступу української армії також не сприяє відкритий ландшафт Херсонської області, на якому війська виявляються вразливими для артилерійських ударів. До того ж, поки на південному напрямку не спостерігається триразова перевага ЗСУ в живій силі і техніці, яка необхідна для успішного наступу.

Деокупація Херсона

Раніше спікер Одеської обласної Військової адміністрації Олег Братчук повідомив, що війська Росії зібрали свої сили в центрі захопленого Херсона і готуються до наступу сил оборони України. У Верхньому Рогачику, а також ряді інших населених пунктів Херсонської області, окупанти розміщуються ближче до центру в будівлях державних установ і будинках.

Також в оперативному командуванні Південь заявляли, що ЗСУ в ході контрнаступальних дій в Херсонській області стикаються з певними труднощами. Навколо української військової операції багато емоцій, а сам контрнаступ ускладнюється відкритою степовою місцевістю. Для досягнення успіху слід далеко відігнати російські окупаційні війська.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ новини Херсона
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:31

Чехія підстрахує Словаччину: Братислава передасть Україні радянські винищувачі МіГ-29

09:08

Мріяв про "російську Одесу" і Чорне море: ЗСУ ліквідували окупанта-фантазераВідео

09:04

Час настав: хто здобуде перемогу у війні в УкраїніПогляд

09:03

"Залишилася з нами": Лорак в безглуздому вбранні виступила на корпоративі та потішила росіян своєю позицією

08:53

Розвал РФ і "депутінізація": глава української розвідки розкрив два сценарії зміни влади у Кремлі

Реклама
08:36

Туреччина затримала судно РФ з краденим українським зерном: посол розповів про його подальшу долюВідео

08:26

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2022: Ракам - чужі секрети, Левам - щастя в любові, Козерогам - небезпекаВідео

08:01

Передові підрозділи ЗСУ знаходяться за кілометр від передмість Херсона - The EconomistВідео

07:59

Війна в Україні закінчиться в 2023 році - Буданов

07:22

"Горить яскраво, із салютом і феєрверками": в тилу ворога на Донбасі підірвано склад боєприпасів - ЗМІВідео

07:00

День Нацполіції України 2022 - сильні привітання захисникам, картинки та листівки до свята

06:46

Путін не довіряє своїм генералам: захопленням Лисичанська керували одразу два командири - ISWВідео

06:32

Білгородська "бавовна": хто обстрілює ракетами російське місто – дві версіїПогляд

05:20

Прикмети на 7 липня: що не можна робити на Івана Купала і як не потрапити в бідуВідео

05:10

Найсмачніші мариновані помідори: неймовірно швидкий рецептВідео

03:45

Долар по 40 грн: українцям розкрили сценарій рекордного падіння гривніВідео

03:10

Україну накриє холодний атмосферний фронт: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

02:33

Неймовірна користь сала: хто повинен їсти його кожен день, а кому потрібно виключити з раціону

02:03

Гороскоп Таро на тиждень 4-10 липня: Левам - складний вибір, Терезам - удача, Козерогам - важливі сниВідео

01:33

РФ перетвориться на країну-ізгоя: експерт оцінив шанси того, що Росію визнають спонсором тероризмуВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 4 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

03 липня, неділя
23:44

Зеленський поставив на місце Шойгу і відреагував на вихід ЗСУ з ЛисичанськаВідео

23:31

Окупанти б'ють "Смерчами" по спальних районах Краматорська, є пораненіВідео

23:02

Все в чорному диму: у Москві палає одна з будівель Capital TowersВідео

22:54

"Стовідсоткові санкції": Зеленський зажадав жорстко притиснути оточення ПутінаВідео

22:23

"Брали голими руками": експерт пояснив, чому Енергодар окупанти РФ взяли без боюВідео

21:58

"Все повернемо": у ЗСУ назвали головну причину відведення військ з ЛисичанськаВідео

21:40

Одні руїни: українські військові показали випалене село після приходу окупантівВідео

21:24

Аеродром окупантів стерли в порошок: деталі удару по позиціях РФ під МелітополемВідео

21:01

Путіна чекає "гарячий" прийом на саміті G20Відео

20:53

У Зеленського жорстко прокоментували пропозицію Кремля щодо переговорів України з РФВідео

20:33

Зеленський різко відповів на слова Лукашенка про "братню Росію"Відео

20:30

Війська РФ можуть захопити всю Луганську область – ЗеленськийВідео

20:29

Перерізано канал перекидання зброї РФ: під Мелітополем підірвали залізничний містВідео

20:10

Прикмети на 5 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:06

Армія України після важких боїв ухвалила рішення вийти з Лисичанська – ГенштабВідео

20:01

Скільки Україна витрачає на місяць на ЗСУ: названо колосальні сумиВідео

19:56

Окупанти форсували Сіверський Донець і захопили селище на Лисичанському напрямку

19:39

"Карма" і "божий промисел": в ОП потролили скарги РФ на "хлопки" в прикордонних містахВідео

19:00

Армія України контрнаступає на Херсон: війська РФ скупчилися в центрі міста і готуються до оборониВідео

Реклама
18:59

ЗСУ відбили штурм РФ під Бахмутом: ворог відступив з великими втратами

18:34

Захопили трофей під час штурму: бійці ЗСУ віджали в окупантів новітню БМПВідео

18:27

Лукашенко може влаштувати Путіну неприємний сюрпризПоглядВідео

18:23

Роль Білорусі у війні "давно визначена": Лукашенко знову заговорив про "братню Росію"Відео

18:20

Івана Купала 2022: ворожіння на любов, віщий сон і гроші

18:03

ЗСУ перейдуть у контрнаступ, звільнять Херсон і проведуть спецоперацію у Росії – АрестовичВідео

18:01

Гороскоп на сьогодні 3 липня 2022: Тільцям - важлива інформація, Ракам - неприємна розмова, Стрільцям - грошіВідео

17:57

РФ вбила 6 осіб, у тому числі дитину: деталі ракетного удару по Слов'янськуВідео

17:48

В Україні дозволять виїжджати за кордон ще кільком категоріям чоловіківВідео

17:27

"РФ знищує українців на своїй території": деталі загибелі сім'ї з-під ХарковаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти