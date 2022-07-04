Передові підрозділи ЗСУ знаходяться за кілометр від передмість Херсона - The Economist

ЗСУ підійшли до окупованого Херсона / УНІАН

На Херсонському напрямку триває успішна контрнаступальна операція українських сил.

Передові підрозділи ЗСУ знаходяться в кілометрі від перших передмість Херсона. Але бої за місто будуть важкими, повідомляє The Economist з посиланням на неназваного співробітника української військової розвідки.

За його словами, наступні два тижні будуть ще цікавішими. Повідомляється, що докорінно ситуацію можуть змінити поставки більшого числа західних ракетних систем, а поки на південний напрямок направили тільки деяку кількість американських гаубиць M777.

"Російські військові постійно вдосконалюють свої укріплення, насичуючи лінію оборони довготривалими вогневими точками з бетону", - кажуть джерела видання.

читайте такожЗСУ контрнаступають на Херсон: у армії є тактичний успіх, але зброї все ще мало – нардепНаступу української армії також не сприяє відкритий ландшафт Херсонської області, на якому війська виявляються вразливими для артилерійських ударів. До того ж, поки на південному напрямку не спостерігається триразова перевага ЗСУ в живій силі і техніці, яка необхідна для успішного наступу.

Деокупація Херсона

Раніше спікер Одеської обласної Військової адміністрації Олег Братчук повідомив, що війська Росії зібрали свої сили в центрі захопленого Херсона і готуються до наступу сил оборони України. У Верхньому Рогачику, а також ряді інших населених пунктів Херсонської області, окупанти розміщуються ближче до центру в будівлях державних установ і будинках.

Також в оперативному командуванні Південь заявляли, що ЗСУ в ході контрнаступальних дій в Херсонській області стикаються з певними труднощами. Навколо української військової операції багато емоцій, а сам контрнаступ ускладнюється відкритою степовою місцевістю. Для досягнення успіху слід далеко відігнати російські окупаційні війська.

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