Підірвано авто гауляйтера Чорнобаївки: колаборант отримав поранення

В авто Юрія Турульова вибито скло, корпус сильно посічений осколками.
У Херсонській області скоєно замах на призначеного Росією "голову військово-цивільної адміністрації" Чорнобаївки Юрія Турульова.
Він отримав поранення. Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс РІА Новості з посиланням на дані "адміністрації" селища.
При цьому росЗМІ публікують кадри підірваної машини Юрія Турульова.
На них видно, що в авто вибиті шибки, корпус сильно посічений осколками.
Що відомо про гауляйтера Чорнобаївки
Раніше повідомлялося про те, що за матеріалами СБУ підозру отримав Юрій Турульов. Він був керівником місцевої автостанції, розповіли в Службі безпеки України.
"Чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади і вступив на посаду т.зв. голови Адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області. "Гауляйтер" не просто є прихильником російського світу, а й займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих жителів і незаконно розпоряджається комунальним майном", – зазначили в СБУ.
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Російські війська багаторазово зазнали нищівних ударів з боку сил оборони України в Чорнобаївці Херсонської області. Окупанти в селищі на аеродромі постійно намагаються спорудити там свій командний пункт і місце для дислокації військових літаків. Однак ЗСУ завдають по них ударів.
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