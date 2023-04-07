"Це був би бажаний для України варіант": журналіст оцінив шанси громадянської війни у РФ

У Росії є кілька заморожених міжетнічних конфліктів. При цьому губернатори окремих регіонів не готові захищати свою суб'єктність всередині РФ.

Михайло Ганницький оцінив шанси громадянської війни в РФ / Фото УНІАН

Громадянська війна всередині країни-агресора Росії є бажаним для України варіантом. Але в найближчі роки цього, найімовірніше, не відбудеться - "влада в РФ зацементована і тримається міцно". Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький.

За його словами, в Росії є кілька заморожених міжетнічних конфліктів.

"В першу чергу, це чечено-ічкерійський конфлікт, де поки стримує ситуацію намісник Путіна, віце-король Кадиров. Є історія з Республікою Тива, звідки родом Шойгу і куди небезпечно заїжджати росіянам слов'янської зовнішності – їх там не люблять. Осередок напруженості існує і в Дагестані. У низці інших регіонів свій уклад життя і традиції. Люди, які там живуть, не бачать себе частиною російського і путінського панславізму, оскільки не є слов'янами. Багато з них не вважають себе росіянами", - пояснив журналіст.

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На його думку, через падіння рівня життя та економічні проблеми можуть статися громадянські та міжетнічні конфлікти.

"На Росії бунти завжди починалися з економіки – порожніх холодильника і гаманця. Лютнева революція 1917 року почалася в Петрограді після того, як в місті три дні не було свіжого хліба", - нагадав Ганницький.

Однак він вважає, що наївно сподіватися на те, що скоро "Росію дотиснуть санкціями, росіяни зголодніють, і почнуться події". Це лише один із можливих варіантів.

Також Ганницький вважає, що губернатори окремих регіонів, які почуваються самостійними і сильними, також не готові захищати свою суб'єктність всередині Росії.

"Тому почали створювати збройні формування у своїх регіонах. Можливо, формування приватних армій стане каталізатором посилення регіонів. Коли губернатор, умовно кажучи, віддаленого Хабаровського краю розуміє, що у нього є сили, ресурси і союзники, щоб відстоювати свою самостійність або більш широку автономію, він може спробувати вчинити якісь дії", - вважає журналіст.

Ганницький також акцентував на важливому моменті: "Нинішні керівники регіонів Російської Федерації суб'єктністю не володіють. У кращому випадку їх розглядають як подільників Путіна і співучасників усіх злочинів. Всі знають, що вони дикі корупціонери і відмивачі грошей. Діалог з ними ніхто вести не буде. Хіба що Сі Цзіньпін, може, буде говорити про приєднання Хабаровського краю як нової автономії у складі великої Піднебесної".

Розвал Росії

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