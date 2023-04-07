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"Це був би бажаний для України варіант": журналіст оцінив шанси громадянської війни у РФ

7 квітня 2023, 02:20
У Росії є кілька заморожених міжетнічних конфліктів. При цьому губернатори окремих регіонів не готові захищати свою суб'єктність всередині РФ.
Михайло Ганницький
Михайло Ганницький оцінив шанси громадянської війни в РФ / Фото УНІАН

Громадянська війна всередині країни-агресора Росії є бажаним для України варіантом. Але в найближчі роки цього, найімовірніше, не відбудеться - "влада в РФ зацементована і тримається міцно". Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький.

За його словами, в Росії є кілька заморожених міжетнічних конфліктів.

"В першу чергу, це чечено-ічкерійський конфлікт, де поки стримує ситуацію намісник Путіна, віце-король Кадиров. Є історія з Республікою Тива, звідки родом Шойгу і куди небезпечно заїжджати росіянам слов'янської зовнішності – їх там не люблять. Осередок напруженості існує і в Дагестані. У низці інших регіонів свій уклад життя і традиції. Люди, які там живуть, не бачать себе частиною російського і путінського панславізму, оскільки не є слов'янами. Багато з них не вважають себе росіянами", - пояснив журналіст.

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На його думку, через падіння рівня життя та економічні проблеми можуть статися громадянські та міжетнічні конфлікти.

"На Росії бунти завжди починалися з економіки – порожніх холодильника і гаманця. Лютнева революція 1917 року почалася в Петрограді після того, як в місті три дні не було свіжого хліба", - нагадав Ганницький.

Однак він вважає, що наївно сподіватися на те, що скоро "Росію дотиснуть санкціями, росіяни зголодніють, і почнуться події". Це лише один із можливих варіантів.

Також Ганницький вважає, що губернатори окремих регіонів, які почуваються самостійними і сильними, також не готові захищати свою суб'єктність всередині Росії.

"Тому почали створювати збройні формування у своїх регіонах. Можливо, формування приватних армій стане каталізатором посилення регіонів. Коли губернатор, умовно кажучи, віддаленого Хабаровського краю розуміє, що у нього є сили, ресурси і союзники, щоб відстоювати свою самостійність або більш широку автономію, він може спробувати вчинити якісь дії", - вважає журналіст.

Ганницький також акцентував на важливому моменті: "Нинішні керівники регіонів Російської Федерації суб'єктністю не володіють. У кращому випадку їх розглядають як подільників Путіна і співучасників усіх злочинів. Всі знають, що вони дикі корупціонери і відмивачі грошей. Діалог з ними ніхто вести не буде. Хіба що Сі Цзіньпін, може, буде говорити про приєднання Хабаровського краю як нової автономії у складі великої Піднебесної".

Розвал Росії

Наприкінці лютого глава Кремля Володимир Путін вперше заявив про загроз розпаду РФ. Згідно з його прогнозом, тоді буде не "об'єднаний російський народ", а окремо московити, уральці та інші національності. Він поскаржився, що західний світ може прийняти Росію в сім'ю цивілізованих народів лише по частинах.

Тим часом Рада Безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

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