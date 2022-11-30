Карась спрогнозував, який формат розвалу Росії влаштує Україну / колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Поки країна-агресор, Росія, не буде поділена на ряд окремих республік (мінімум три-чотири), для України загроза від неї не зменшиться, а потенційно збільшиться. Таку думку висловив в інтерв'ю Главреду військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух "Суспільство майбутнього") Євген Карась.

"Поки Росія не буде поділена на ряд окремих республік, хоча б три-чотири, для нас загроза від неї не зменшиться, а потенційно збільшиться. Адже тоді ми виграємо тільки один великий бій, але війна триватиме. Вони реформуються, зроблять висновки, а економічний і демографічний потенціал у РФ величезний. Зараз ми маємо унікальну ситуацію, коли росіяни з цим потенціалом від нас відгребли. Ідеї у них не зміняться, будь то демократична, ліберальна або яка завгодно Росія, Це буде мати жорсткі експансіоністські плани на Україну за 20, 15, а то і 8 років, тому що час проходить швидше, і реформи теж будуть проводитися швидше. Тобто ми зможемо заспокоїтися, лише коли Росії не буде, а замість неї буде ряд республік. Всі інші сценарії означатимуть для нас війну в майбутньому", – сказав він.

На думку Карася, Україні не варто очікувати, що міжнародні гарантії допоможуть приборкати реваншистські настрої Росії.

"Можу лише сказати, що треба відкидати балаканину про міжнародні гарантії. Тому що коли росіяни почнуть капітулювати і буде військова перемога, всередині України включиться багато людей. Треба розуміти, що розвал Росії потрібен нам, а в Німеччині і США окремим кланам може бути цікаво, щоб РФ залишилася, і грати з нею в свої ігри. Тому нам можуть говорити, що ми перемогли, Росія хороша, Навальний вийшов, він буде президентом, і все буде добре. Це-повна маячня, а всі ті люди, які про це будуть говорити, фактично, будуть зрадниками. Хоч вони такими і не будуть виглядати, але це будуть люди, які з-за кордону це навіювати", – підсумував він.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни-Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

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