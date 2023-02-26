"Це база, Ілон": у Зеленського відповіли Маску, який зганьбився заявою про Майдан

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував скандальну заяву американського мільярдера Ілона Маска про те, що Революція Гідності була "переворотом".
У своєму Twitter він нагадав Маску про те, що Майдан був відповіддю на репресії з боку режиму.
"Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Маск", - написав представник ОП
Він також пояснив американському мільярдерові, що в Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди.
"Перестаньте читати російські газети", - додав Подоляк.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що скандальний американський мільярдер Ілон Маск сів у калюжу, коментуючи події в Україні. Маск пафосно заявив про те, що Революція Гідності в Україні нібито була "переворотом".
Раніше Маск зробив скандальну заяву щодо Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.
На цьому Маск не зупинився і зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".
Пізніше стало відомо, що SpaceX нібито звернулася до Пентагону із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.
У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".
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