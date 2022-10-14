У Маска більше не можуть фінансувати роботу Starlink в Україні та просять грошей у Пентагону - CNN

Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні / Фото Instagram, Telegram

Компанія Ілона Маска SpaceX направила лист в Пентагон з повідомленням, що більше не може продовжувати оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. У Маска просять Міноборони США профінансувати відповідні послуги. До кінця 2022 року вони коштуватимуть понад $120 мільйонів.

Як повідомляє CNN з посиланням на отримані документи, у вересні SpaceX направила лист Пентагону. Він містив запит до американського оборонного відомства перейняти фінансування з використання Starlink для українського уряду та армії, яке, за твердженнями SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця цього року і може досягти ще близько $400 млн за весь наступний рік.

"Ми не в змозі надалі жертвувати термінали для України або фінансувати наявні термінали в невизначений період часу", – заявив директор з урядових продажів SpaceX.

Інші документи компанії, направлені Пентагону, свідчать про липневий запит Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного до засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска з проханням надати ще майже 8 тис. терміналів Starlink.

В окремому супровідному листі від одного із зовнішніх консультантів SpaceX йшлося, що компанія "стикається з жахливо складними рішеннями".

"Я не думаю, що у них є фінансова здатність надавати додаткові термінали або послуги, як про це запитував генерал Залужний", – зазначив він.

Зазначається, що такі листи з'явилися на фоні недавніх повідомлень про широкомасштабні перебої в роботі Starlink. Джерела, обізнані з ситуацією, підкреслили, що ці проблеми торкнулися всієї лінії фронту 30 вересня і "вплинули на всі зусилля українців прорватися через нього". Адже термінали Starlink є єдиним засобом для підрозділів ЗСУ підтримувати зв'язок на полі бою.

Скандальні заяви Маска щодо війни в Україні

3 жовтня Ілон Маск видав скандальну заяву щодо Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і віддати РФ анексований півострів.

На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

Потім Ілон Маск вже знову "перевзувся" і почав говорити, що підтримує нашу державу. Винахідник-мільярдер запевняє, що "є фанатом України", проте не хоче початку Третьої світової війни.

13 жовтня Маск відхилив прохання України розширити послуги супутникового інтернету Starlink на територію Криму.

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