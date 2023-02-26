Маск влип у скандал: назвав Революцію Гідності "переворотом"

Скандальний американський мільярдер Ілон Маск сів у калюжу, коментуючи події в Україні.
Цього разу він заглибився в недалеку історію і вирішив поміркувати про події на Майдані в Україні. Свої думки генеральний директор Tesla і SpaceX виклав у Twitter.
При цьому він прокоментував слова американського професора Джона Міршеймера, який, говорячи про причини початку агресії РФ в 2014 році, підкреслив: "Для Путіна незаконне повалення демократично обраного і проросійського президента України, яке він справедливо назвав "переворотом", стало останньою краплею".
У відповідь на це Маск пафосно заявив про те, що Революція Гідності в Україні нібито була "переворотом".
"Ці вибори, можливо, були сумнівними, але немає ніяких сумнівів в тому, що переворот дійсно був", — написав скандальний американський мільярдер.
Нагадаємо, раніше Маск зробив скандальну заяву щодо Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.
На цьому Маск не зупинився і зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".
Пізніше стало відомо, що SpaceX нібито звернулася до Пентагону із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.
У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".
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