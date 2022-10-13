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Маск виступив проти звільнення Криму: Starlink там не працюватиме

13 жовтня 2022, 15:34

Ілон Маск вважає, що спроба України відібрати півострів у російських військ може призвести до ядерної війни.

Маск виступив проти звільнення Криму: Starlink там не працюватиме
Ілон Маск заборонив Україні використовувати Starlink у Криму / instagram.com/elon.ai

Відомий американський мільярдер, глава компанії SpaceX Ілон Маск відхилив прохання України розширити послуги супутникового інтернету Starlink на територію Криму. Про це заявив політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер, повідомляє Businessinsider.

За словами Бреммера, у особистій розмові гендиректор SpaceX заявив, що такий крок може призвести до "потенційної ескалації" російсько-українського конфлікту. Крім того, Маск вважає, що спроба відібрати півострів у російських військ може призвести до ядерної війни.

Як зазначає видання, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну американський мільярдер надав Києву тисячі систем Starlink , що дозволило українським силам спілкуватися в тих зонах, які раніше були "мертвими".

Низькі потреби в енергії супутникових приймачів дозволили під’єднати їх до розвідувальних дронів, забезпечивши захисників цінними даними в режимі реального часу.

Втім, останнім часом виникають проблеми. Минулого тижня Starlink зазнавала "катастрофічних" збоїв на передовій. Виникло припущення, що мережу навмисно відключили в районах, контрольованих РФ.

Сам Маск заявив, що не може коментувати умови на полі бою, сказавши: "Це секретно". Однак Бреммер повідомив, що під час розмови з Маском наприкінці вересня той йому особисто підтвердив, що супутникові служби навмисно відключені.

Скандальні заяви Маска щодо війни в Україні

Нагадаємо, 3 жовтня Ілон Маск видав скандальну заяву щодо Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Кримом.

На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію у нашій державі, Маск заявив, нібито "у східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

Нещодавно Ілон Маск уже знову "перевзувся" і почав говорити, що підтримує нашу державу. Винахідник-мільярдер запевняє, що "є фанатом України", проте не хоче початку Третьої світової війни.

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ядерна війна Ілон Маск деокупація Криму Starlink
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