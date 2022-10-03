Маск зганьбився пропозицією Україні відмовитися від Криму і напоровся на жорстку відповідь

Ілон Маск / Reuters

Відомий американський мільярдер Ілон Маск виступив з пропозицією мирного врегулювання в Україні.

При цьому він вирішив доречним провести ще один "референдум", а також відмовитися Україні від Криму. Свої думки Маск виклав у Twitter.

Мільярдер вважає, що для досягнення миру необхідно:

Повтор референдумів на тимчасово окупованих територіях під наглядом ООН (Росія повинна буде піти, якщо на те буде воля народу);

Крим повинен залишитися в складі Росії, як це було з 1783 року (до "помилки Хрущова");

Водопостачання до Криму має бути забезпечено;

Україна залишиться нейтральною.

Маск додав, що війна закінчиться і питання тільки в тому, скільки людей до цього загине.

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На пропозицію Маска відповів в Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Є мирний план краще.

1. Україна звільняє свої території. У тому числі анексований Крим.

2. Росія піддається демілітаризації та обов'язковій денуклеаризації, щоб більше не загрожувати іншим.

3. Військові злочинці проходять через міжнародний трибунал".

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Додамо, що після дивної заяви Маска на біржі стрімко обрушилися акції компанії Tesla.

Акції Tesla пішли вниз більш ніж на 8%.

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Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

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