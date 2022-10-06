"Схід України віддає перевагу Росії": Ілон Маск видав нову порцію абсурдних заяв

Ілон Маск видав нову порцію абсурдних заяв/ Instagram Mask

Ще не встигли українці і світ оговтатися від попередньої порції абсурдних заяв винахідника і мільярдера Ілона Маска, як він зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію у нашій державі, Маск заявив, нібито "у східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

Про це він написав у Twitter, відповідаючи на пост із критикою у свою сторону від американського сенатора Ліндсі Грема. При цьому винахідник зазначив, що оскільки у східних регіонах такі настрої, то "потрібно підтримувати волю тих, хто там живе".

"Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми маємо у будь-якому конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні регіони країни мають проросійську більшість і вони віддають перевагу Росії", – написав він.

За словами Маска, він розуміє, що не всі ті, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії. Проте "було б некоректно сказати, що ніхто не хотів", сказав мільярдер.

При цьому на підтвердження своїх він слів опублікував карту України, на якій показано, у яких областях у 2012 році найбільше людей голосували за "Партію регіонів". Але в той же час він проігнорував усі події, які сталися за минулі десять років з моменту фіксації таких електоральних уподобань.

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Маск запропонував Україні відмовитися від Криму

Нагадаємо, попередню скандальну заяву Ілон Маск видав 3 жовтня. Він у своєму пості у Twitter запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Кримом.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандальні твіти засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска, опублікувавши опитування "Який Ілон Маск вам подобається більше?: "Той, який підтримує Україну" чи "Той, який підтримує Росію".

В Офісі президента України відреагували на бачення "миру" Маском. Радник керівника ОП Михайло Подоляк запропонував варіант, за яким Україна звільняє свої території, включно з тимчасово окупованим Росією Кримом.

Після цього інтернет одразу ж вибухнув мемами і фотожабами на тему абсурдної пропозиції Ілона Маска.

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