Деяким категоріям військовозобовʼязаних доведеться пройти повторну ВЛК

З 24 лютого 2022 року військовозобовʼязаних цієї категорії різко побільшало.

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В Україні триває загальна мобілізація / Колаж: Главред, фото: УП, facebook.com/GeneralStaff.ua

Певним категоріям військовозобовʼязаних доведеться пройти повторну військово-лікувальну комісію, щоб підтвердити свій стан здоровʼя, розповів в інтервʼю РБК-Україна член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

Нововведення стосуються громадян, які вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ отримали інвалідність II та III групи.

"Ми ухвалили рішення, що усі громадяни, які вперше отримали інвалідність (попередньо) II та III групи з початку широкомасштабної війни, або визнані обмежено придатними (у віці від 18 до 60 років) до військової служби, мають пройти переогляд відповідно у МСЕК чи ВЛК. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби", - розповів він.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

З винятків, зазначив Веніславський, - військовозобовʼязані, які отримали інвалідність з дитинства. Проте, додав нардеп, "усі деталі прописуватимуть на етапі погодження правок" до законопроєкту.

Веніславський звернув увагу на різке зростання з 24 лютого 2022 року військовозобовʼязаних, які отримали інвалідність II та III групи.

Вказується, що у проєкті закону про мобілізацію є прописані положення щодо переогляду обмежено придатних громадян, а також нова перевірка на непридатність до військової служби людей, які після 24 лютого 2022 року отримали інвалідність II та III груп (крім тих, хто отримав бойові травми на фронті).

Новий законопроєкт про мобілізацію

Як писав Главред, народні депутати України внесли вже понад 4 тисячі правок в новий законопроект про мобілізацію. Через це розгляд законопроекту в Раді може затягнутися.

За словами генерал-лейтенанта запасу ЗСУ Ігоря Романенка, закон про мобілізацію повинен бути спрямований насамперед на те, щоб поповнити ряди бригад, частин, підрозділів, що виконують завдання на лінії зіткнення.

"Наголошую, завдання поповнення частин до необхідного рівня є стратегічно важливим", - сказав Романенко.

Попередній законопроект Кабміну, який дозволив би значно спростити призов військовозобов'язаних, після гучного розголосу і критики з боку омбудсмена Дмитра Лубінця Комітет з нацбезпеки ВР повернув уряду.

4 березня Секретаріат має підготувати порівняльну таблицю законопроекту про мобілізацію. З 5-6 березня Рада може приступити до постатейного обговорення.

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