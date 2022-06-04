Чи є ризик захоплення Дніпра окупантами РФ: полковник ЗСУ дав відповідь

Річки Дніпро і Самара роблять місто неприступною фортецею / Фото УНІАН, gorod.dp.ua

Час від часу західні ЗМІ пишуть про те, що російські окупанти можуть готувати наступ на Дніпро з метою його захоплення. Колишній начальник пресслужби Генштабу, полковник Збройних сил України Владислав Селезньов вважає, що загарбникам не вдалося б реалізувати такий план.

За його словами, Дніпро зараз настільки укріплений, а позиції Росії знаходяться настільки далеко (в сотнях кілометрів), що взяти його неможливо, передає РБК-Україна.

"Річки Дніпро і Самара роблять місто неприступною фортецею", сказав Селезньов.

На його думку, навіть якщо противник підійде на відстань 90 кілометрів до Дніпра, він може застосовувати реактивну артилерію, але взяти місто в оточення і вже тим більше захопити його "у них жодних шансів і можливостей немає".

читайте такожПотужні вибухи в Дніпрі: РФ атакувала місто ракетами - перші подробиціЯк повідомляв Главред, капітан першого рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах говорив, що у війні з Україною Росія діє непередбачувано та нелогічно. РФ може готувати удар по Дніпру та Одесі з метою захоплення цих міст.

Колишній командувач сил НАТО в Європі, генерал у відставці Веслі Кларк також заявляв у квітні, що у Кремля може бути нова мета – захопити місто Дніпро, щоби надалі це їм допомогло оточити українські війська, які стримують російських загарбників на Донбасі.

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