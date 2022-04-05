Новою метою Путіна може стати атака на Дніпро – екскомандувач сил НАТО в Європі/ Reuters

На нинішньому етапі війни у Кремля може бути нова мета – захопити місто Дніпро, щоб надалі це їм допомогло оточити українські війська, які стримують російських загарбників на Донбасі.

Про можливі нові плани Путіна висловився колишній командувач сил НАТО в Європі, генерал у відставці Уеслі Кларк в ефірі CNN. За його словами, ці плани можна зруйнувати, якщо надати Україні важке озброєння, а не тільки Stinger та Javelin.

Генерал у відставці пояснив, що зараз велика частина російської армії перебуває на північ і на південь від Дніпра.

"Що станеться... Росіяни на північ і на південь від Дніпра. Дніпро буде наступною ключовою метою. Якщо вони зможуть дійти до Дніпра, вони відріжуть українські сили на Донбасі... Це суттєва частина української армії", – пояснив відставний генерал.

Лише Stinger і Javelin, яка вже надавали Сполучені Штати для України, недостатньо для оборони, вважає ексгенерал. Для того, щоб українці могли ефективніше дати відсіч росіянам, потрібно надати Україні більш потужну важку зброю, каже він. Проте, за його словами, у США такої зброї немає – її потрібно пошукати у союзників Америки з НАТО у Східній Європі.

При цьому колишній командувач сил НАТО в Європі вважає, що "апетити" Путіна досить широкі, і він у перспективі може розширити воєнні дії. Так, крім України російський диктатор може замахнутися на країни Балтії, проте загалом він хоче контролювати всю Східну Європу. Також, на думку ексгенерала, Путін "має зуб" на НАТО і хоче зруйнувати його.

Раніше керівника Офісу президента України Олексій Арестович спрогнозував, що до кінця квітня чи початку травня російські загарбники просто видихнуться і не зможуть продовжувати наступ в Україні.

Нагадаємо, три десятки конгресменів США вимагають у президента Сполучених Штатів Джо Байдена надати Україні більше зброї для захисту від російської агресії. Зокрема, законодавці закликали надати ракети класу "земля-повітря", винищувачі та протикорабельні ракети.

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