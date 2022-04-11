Під загрозою два міста України: офіцер НАТО назвав нові цілі окупантів

Росія хоче поділити Україну, завдавши сильного удару по Дніпру та Одесі / Фото Reuters

У війні з Україною Росія діє непередбачувано та нелогічно. РФ може готувати удар по Дніпру та Одесі з метою захоплення цих міст.

Таку думку озвучив капітан першого рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах в ефірі телемарафону, передає Суспільне.

"Зараз для мене видно, і що говорять мої товариші - і українські, і американські військові, що є такі симптоми, що Росія показує, що хоче поділити Україну, завдавши сильного удару по Дніпру та Одесі. І ось ці розвідувальні польоти, і розвідка, які у них є, і видно, що ваші ЗСУ теж до цього готуються. Зараз всі працюють на час, у всіх мало часу", - сказав військовий.

За словами Табаха, обидві сторони діють в умовах браку часу.

"У росіян мало часу перегрупуватися і сколотити якесь військо, перекинути його. І українці - часу в них теж мало. Зараз кожна година, кожна хвилина, секунда - це життя українців і військових", - сказав він.

Табах підкреслив, що Росія діє непередбачувано, нелогічно, пояснити її дії неможливо.

"Вбивство заради вбивства, такий культ смерті. І своєї, і чужої. Незрозумілі ці дії. Очікувати можна всього, і до всього потрібно готуватися", - підкреслив військовий.

На його переконання, український Генштаб діє набагато грамотніше, ніж це робили під час підготовки до нападу росіяни.

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Як повідомляв Главред, мер столиці Віталій Кличко не виключає, що російські окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні". Столиця України повинна і далі бути готова до оборони.

Американські військові аналітики вважають, що російські окупанти можуть почати атаку на Дніпро через захоплений Ізюм Харківської області. Нова атака може бути стратегічною метою в контексті боротьби за Донбас.

Військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов прогнозує, що ракетні удари по території України не припиняться, тому що Росія таким чином намагається підірвати нашу волю до перемоги, а також наші можливості воювати, знищуючи нафтові термінали та бази, склади з озброєннями.

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