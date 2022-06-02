ЗСУ вийшли на кордон з Росією в декількох місцях на Харківщині - Міноборони

Окупанти роблять все, щоб стримати контрнаступ української армії / Фото УНІАН

В Харківської області зараз немає активних бойових дій, проте російські окупанти ведуть постійні обстріли мирних жителів та почали змінювати тактику. При цьому на території Харківщини вже є кілька точок, де захисники України вийшли на кордон з Росією.

Як розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник в ефірі національного телемарафону, в Харківській області російські військові ведуть постійні обстріли, тримають українські війська в постійній напрузі і відтягують наші підрозділи. Це робиться для того, щоб підрозділи ЗСУ звідти не перевели на інший напрямок. Також там роблять все, щоб стримати контрнаступ української армії.

"Але в Харківській області вже є місця, де наші військовослужбовці вийшли на кордон з Росією", – розповів Мотузяник.

За словами спікера Міноборони, в Харківській області росіяни в основному атакують не позиції наших захисників, а мирні населені пункти. Так 31 травня по Золочеву били понад 10 годин - з 8 години ранку і до 18:00. Внаслідок цих обстрілів постраждала 73-річна жінка. Також загинула 74-річна місцева мешканка, в будинок якої потрапив снаряд гаубиці.

Мотузяник додав, що росіяни риють окопи і роблять укріплення на своїй території. Ці театральні дії в прикордонній зоні почалися для того, щоби показати можливість вторгнення на російські землі.

Дивіться новини Харкова онлайн:

Як повідомляв Главред, 1 червня глава Харківської ОВА Олег Синьогубов розповів, що окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає. Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області. Глава ОВА уточнив, що внаслідок обстрілів області загинули 4 людини. Поранення отримали в цілому 7 осіб.

У Харкові внаслідок обстрілу 26 травня з боку російських загарбників загинув електромонтажник авіаційного інституту Олег Кузнєцов. У чоловіка залишилися дружина і семеро дітей - шестеро синів і маленька дочка.

Інші новини: